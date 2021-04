Quel alcool te correspond le mieux?

Le shaker

Encore une vague et des pots cassés que l'on ne boira pas

Vous avez passé la journée dans une cave sans 4G? Calmez-vous: voici une gorgée d'infos essentielles pour ne pas passer pour un ermite à l'apéro.

Voici les infos à retenir de la rituelle «Conférence de presse du Conseil fédéral», le rendez-vous liturgique du peuple semi-confiné et à demi-désespéré. Soyez forts...

Première nouvelle: le Conseil fédéral a confirmé qu'il souhaitait rouvrir les terrasses. Mais il n'a pas dit quand.

Alain Berset, Ministre de la santé, a expliqué que la propagation du Covid se faisait plus vite que prévu et la vaccination plus lentement que voulu. Les restaurants ne rouvriront pas avant quatre semaines - ou …