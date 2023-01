shuttertsock

Un célèbre média américain ridiculise «watson»

Le New York post, connu pour ses articles de fond sur les célébrités, cite watson dans l'un de ses articles concernant le couple Brad Pitt et la Genevoise Inès de Ramon. Sauf que pour le média américain, watson n'est pas un site d'infos.

Très longtemps, j'ai cru que le prix Pulitzer était la consécration ultime qui ferait de moi une journaliste comblée, mais ça, c'était avant que le New York post cite l'un de mes articles. Et pas n'importe lequel, mon dossier de prédilection de la fin de l'année 2022: l'improbable relation amoureuse entre Brad Pitt, 59 ans, et la Genevoise Inès de Ramon, 29 ans.

Tout ça, c'est grâce à watson:) capture d'écran

Le 24 décembre, le célèbre média américain a publié un énième article sur le couple révélant qu'Inès de Ramon avait grandi dans la commune huppée de Cologny (GE), qu'elle avait fait ses études au collège Calvin à Genève et qu'elle était considérée comme «la fille la plus populaire du lycée». Des informations révélées en EXCLUSIVITÉ par watson en novembre.

Moi découvrant l'article du New York post. Image: Shutterstock

La journaliste Dana Kennedy a pris bien soin de citer sa source en intégrant un lien externe. Quelle fierté de découvrir que le média fuchsia possède des infos que le New York post n'a pas sur ce dossier de la plus haute importance. La consécration d'une vie!

L'ascenseur émotionnel

Sauf que pour le New York post, watson n'est pas un média généraliste, mais... un blog suisse. Probablement que Dana Kennedy a cliqué rapidement sur notre site, qu'elle a vu tout ce fuchsia, les montages photos de grande qualité et qu'elle s'est dit: «Ça ne peut être qu'un blog, aucun média sérieux n'oserait une mise en page aussi claquée». Et si! Parce que chez watson, on est punk et incarné, on n'a pas peur de mettre des émojis putois si ça nous chante🦨🦨🦨.

D'après le New York post, watson est un blogueur suisse. capture d'écran

C'est un peu le sucre et la gifle: d'un côté, mon article est cité par l'un des médias les plus connus du monde, de l'autre, on se fait rabaisser au niveau d'un blog. Tout de suite, ça calme.

Moi découvrant comment le New York post cite watson. Image: Shutterstock

Si Dana Kennedy n'a pas pris la peine de citer convenablement watson, elle a par contre très bien réussi à nommer Cote qu'elle décrit comme «un magazine de luxe local qui s'adresse aux résidents haut de gamme de Suisse et de France». Elle est allée déterrer le PDF d'un numéro de juin 2011 dans lequel il y a une photo d'Inès de Ramon avec son ex-petit ami Alex Harari à la page... 122. Ça, c'est de l'investigation. A cette époque, ils avaient été photographiés au Baroque, boîte de nuit bien connue des clubbeurs genevois. Je vous mets le lien ici si ça vous amuse.

