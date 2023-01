People

Brad Pitt et la Genevoise Inès de Ramon en amoureux au Mexique

Oui, c'est absolument extraordinaire, Brad Pitt et Inès de Ramon sont en vacances au Mexique. On sait.

Pendant que la plupart d'entre nous a repris le chemin du travail, Brad Pitt et Inès de Ramon passent du bon temps au Mexique après y avoir fêté la nouvelle année. Le couple, «très légèrement vêtu» comme le souligne Page Six grâce à son sens de l'observation hors du commun, prend le soleil quelques jours à Cabo San Lucas, un endroit connu pour ses plages et ses activités nautiques. (D'où l'absence de vêtements trop chauds, on imagine... Mmh, ça mérite d'être creusé.)

Sur les photos obtenues en exclusivité par le tabloïd et sur lesquelles nous n’avons pas les droits (mais continuez à scroller, on est des petits malins), l'acteur, qui a fêté ses 59 ans le mois dernier en compagnie de sa nouvelle copine, semble lire un script. Inès de Ramon, la Genevoise de 30 ans, est sagement assise sur une chaise longue.

Il y a assez peu de choses d'autres à dire sur le sujet, si ce n'est que le couple a l'air de vivre un début d'année plus agréable que vous (sauf si vous êtes vous aussi à Cabo San Lucas au Mexique, auquel cas, merci de nous envoyer des photos exclusives de Brad Pitt et Inès de Ramon).

Si malgré tout, vous voulez absolument en lire davantage sur le sujet, sachez que Page Six a encore décrit la couleur des maillots de bain des deux protagonistes, les modèles de lunettes de soleil qu'ils portaient et leur façon respective de s'asseoir.

On vous gâte.

OK, alors juste pour le plaisir, des photos du Monsieur:

1 / 16 Juste pour le plaisir, des photos de Brad Pitt: source: ap invision / joel c ryan