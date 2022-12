Brad Pitt et Inès de Ramon se fréquentent depuis plusieurs mois. shutterstock/instagram

Brad Pitt a fêté ses 59 ans avec Inès de Ramon, sa petite amie genevoise

Brad Pitt et Inès de Ramon, 29 ans, ont été photographiés ensemble ce dimanche à Los Angeles et selon plusieurs sources, ils ne se quitteraient plus.

Vous avez peut-être raté un épisode, mais Brad Pitt, l'acteur hollywoodien, la star, l'icône, la légende, sort avec une Genevoise de 29 ans qui est allée au collège Calvin et à l'Uni Mail... Oui, c'est ça le Metaverse. D'ailleurs, en ce moment, les Genevois qui l'ont vaguement fréquentée aiment bien le rappeler: «J'étais assise deux rangs derrière elle à l'uni et un jour, elle m'a prêté son chargeur d'ordi!». Super, merci pour le scoop.

C'est plutôt du côté des tabloïds britanniques qu'il faut se tourner pour avoir de vraies infos. Ce dimanche 18 décembre, Brad Pitt et Inès de Ramon ont été photographiés à Hollywood pour l'anniversaire de la star qui fêtait ses 59 printemps. Les photos paparazzis les montrent sortir d'une voiture et se rendre à une «Hollywood party» comme nous renseigne le Daily Mail sans donner plus de détails sur cette fête. A part des photos floues qui prouvent qu'ils se voient, le média britannique n'a pas grand-chose à nous mettre sous la dent:

«Inès a ri aux éclats lorsque Brad a fait une blague près de sa voiture pendant la soirée» Le Daily Mail qui fait du remplissage

Du côté des médias américains, on en apprend un peu plus sur ce couple que personne n'avait vu venir. Selon le New York Post, média d'investigation dès qu'il s'agit de parler des relations amoureuses des stars, l'acteur et la Genevoise se fréquentent déjà depuis plus de six mois et ils ne se quitteraient plus.

Leur première apparition publique remonte à la fin du mois de novembre. Brad Pitt et Inès de Ramon ont assisté au concert de Bono à Los Angeles aux côtés de Cindy Crawford, Rande Gerber et Sean Penn.

La semaine dernière, une source a déclaré à US Weekly que Brad Pitt était «épris» d'Ines de Ramon. Il est temps de réfléchir à un surnom pour ce couple glamour, «Bradinès» peut-être?

Et dire que ça aurait pu être «Bradrata»...

«Ils ne sortent pas officiellement ensemble. Ils ont passé du temps ensemble en tant qu'amis et apprécient vraiment la compagnie l'un de l'autre» Une source à Us Weekly

Une autre source a déclaré à People que le couple a prévu de passer le réveillon du Nouvel An ensemble... Décidément, les médias américains sont bien renseignés. Notons néanmoins qu'aucun d'entre eux n'a fait l'effort de dire qu'Inès de Ramon était Genevoise. Ils se sont limités à écrire qu'elle vivait à Los Angeles et qu'elle parlait français. Pourtant, s'ils avaient lu watson, média fuchsia de grande qualité, ils auraient même appris qu'elle a grandi dans la très chic commune de Cologny et qu'un jour, elle a prêté son chargeur d'ordi à quelqu'un... nous aussi on a des infos exclusives.

Inès de Ramon et Paul Wesley. instagram inesdrm_brasil

Ines de Ramon était précédemment mariée à l'acteur de The Vampire Diaries, Paul Wesley, pendant trois ans. Ils s'étaient rencontrés à Ibiza et ont mis fin à leur relation en mai 2022.

