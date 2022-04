Vous aurez de la peine à ne pas pleurer en regardant ces 16 câlins

Les plus âgés d'entre vous se souviendront peut-être encore de ce que sont les câlins. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent que la vie en temps de pandémie: c'est une forme de contact physique où deux personnes se prennent dans les bras.

Mais ce n'est que l'explication théorique. Parce que derrière un câlin, il peut y avoir beaucoup, beaucoup plus. Une histoire, une émotion ou un terrain d'entente pour lesquels les mots ne suffisent pas... ou ne sont même pas nécessaires.

Alors, préparez-vous...

Perso, j'ai déjà les larmes aux yeux.

Deux meilleurs amis de 9 ans qui se connaissent depuis la maternelle se retrouvent après 3 mois de quarantaine.

Lorsque ce petit garçon voit un policier, il demande à sa mère s'il peut le serrer dans ses bras. Juste pour dire merci.

Le fils du joueur de tennis Nicolas Mahut court sur le court pour l'embrasser après une défaite émouvante à Roland-Garros.

Encore plus agréable, le câlin quand vous gagnez.

Aucune autre explication n'est nécessaire ici. 😍

Qu'est-ce qui est mieux, les 75'000 $ qu'il a gagnés ou le câlin de LeBron James?

Ce garçon se dépêche de serrer dans ses bras le chien du voisin. Il ne semble pas que ce soit la première fois.

C'est toujours, toujours l'heure d'un câlin entre frères et sœurs. Toujours.

Un homme entre dans la gare avec un couteau à la main. Un fonctionnaire prend le contrôle de la situation à sa manière.

Certainement pas aux Etats-Unis. bild: imgur

Cette patiente était paraplégique incomplète. Elle surprend l'infirmière qui l'a soignée au début.

Un lanceur au lycée remporte le championnat face à son ami d'enfance. Avant de fêter avec ses coéquipiers... voilà ce qu'il fait.

Arrêtez, vous allez me faire chialer à nouveau:

Ce garçon de 5 ans ne se soucie pas de l'étiquette royale.

Après s'être battue pour la vie pendant 40 jours, cette fillette a pu quitter l'hôpital et rentrer chez elle.

Bonus

Pour sécher vos yeux plus rapidement, voici un truc amusant.

(smi)

Alors, vous avez pleuré? Oui, tout du long. Non, parce que je suis mort à l'intérieur.

Un peu d'amour dans ce monde de brutes? 1 / 27 Un peu d'amour dans ce monde de brutes? source: boredpanda