Voici l'homme qui murmure à l'oreille des alligators

Si vous êtes amené à rencontrer un alligator, sachez que tout n'est pas perdu si vous suivez les conseils de Christopher Gillette, un biologiste spécialisé qui donne ses tips sur TikTok et Instagram afin de dédiaboliser ces reptiles.

Chris Gillette est un biologiste de Floride spécialisé dans les prises de vue sous-marines, et dont le quotidien consiste à s'approche des prédateurs tels que requins, crocodiles, alligators et autres serpents pour Discovery Channel ou encore National Geographic. Il travaille également dans le sanctuaire pour alligators GatorBoys Alligator Rescue où il sensibilise les touristes à ces animaux, certes dangereux, mais pas aussi sanguinaires qu'on ne le pense.

Sur ses comptes TikTok et Instagram où il compte plus d'un million d'abonnés, Chris qu'on surnomme «CrocodileChris», explique le comportement qu'il adopte en présence de ces prédateurs. Cette méthode lui permet de nager - tranquillement mais prudemment - avec un des reptiles du sanctuaire qu'il a nommé Casper. Ce que la majorité des gens ignore, c'est que l'alligator est un animal extrêmement intelligent. Les alligators d’Amérique sont notamment les seuls reptiles qui ont été observés en train d’utiliser des outils pour chasser.

La lenteur, clé de la relation

Selon Chris Gillette, les alligators sont capables de reconnaître leur nom et se souviennent de leur interaction avec lui, ce qui les rend dociles. En effet, ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer leur propriétaire puisque celui-ci sait les manier afin de leur faire fermer leur clapet.

Le secret de ce dompteur des eaux? La lenteur. Il reste tout simplement le plus calme et le plus doux possible quand il s'agit de manipuler et côtoyer les reptiles, en s'assurant qu'ils ne soient pas affamés. Il garde en outre une main sous leur mâchoire afin de prévenir la moindre attaque.

Les alligators américains sont des prédateurs au sommet, et une espèce clé dans les habitats des zones humides du sud des États-Unis qu'on nomme les Everglades. Ils ont des mâchoires puissantes capables de briser une carapace de tortue avec une pression de près de 13 tonnes, faisant de sa morsure la deuxième plus puissante du règne animal.

Si l'un d'entre eux s'attaque à une personne, les blessures risquent d'être catastrophiques, voire même d'entraîner la mort. En Floride, il arrive parfois de les retrouver en ville dans des étangs ou dans des piscines. Et ceux qui ne sont pas trop gros pour être un danger se retrouvent dans des sanctuaires comme celui de Chris Gillette.

Que faire en cas d'attaque?

Fort heureusement, on compte relativement peu de décès causés par des crocodiliens aux Etats-Unis: 14 personnes ont été tuées par un alligator depuis 1948. En comparaison, vous avez un million de fois plus de chances de gagner le jackpot au loto en Floride. Néanmoins - et bien que ce soit extrêmement rare - si vous vous faites attaquer par un alligator et qu'il a refermé ses mâchoires sur un de vos membres, frappez-le, au besoin avec le poing, sur le museau ou dans les yeux, en l’empêchant à tout prix de vous secouer ou de vous faire rouler, un geste qu’il fait instinctivement et qui risquerait de vous infliger de sérieuses blessures.

Si les alligators ne considèrent pas automatiquement un humain comme une proie, ce n'est pas le cas des grands crocodiles. Le crocodile du Nil et le crocodile marin sont les plus grands reptiles au monde, et font partie des animaux les plus mortels pour l'homme. On ne connaît pas exactement le nombre de décès liés aux attaques de crocodiles, mais on l'estime à plus de 400 par an.

