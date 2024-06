Vidéo: watson

Cette tortue est une vraie Ninja

Il n'y a pas que dans Les Tortues Ninja que les reptiles à carapaces font des dingueries. La preuve avec Gunso, une tortue qui fait du skate.

La fable du lièvre et la tortue de Jean de La Fontaine auraient pu se passer différemment si la tortue avait eu le même sens pratique que Gunso.

Cette petite tortue d'eau douce a en effet la particularité de se déplacer avec beaucoup d'aisance à l'aide d'un skateboard.

Si Gunso vit sa meilleure vie de tortue dans son vivarium, elle a également droit à ses sorties quotidiennes en appartement. Pour occuper son petit compagnon, son propriétaire a commencé à placer divers minuscules jouets au sol en espérant susciter l'enthousiasme de la tortue.

Aucun d'entre eux n'a eu l'effet escompté, jusqu'au jour où le miracle s'est produit avec un fingerboard, un mini-skate fait pour être utilisé avec les doigts. Si cet achat peut paraître quelque peu absurde, il a changé le quotidien du reptile.

Gunso est désormais capable de monter sur la planche, de se déplacer à toute vitesse dans l'appartement et surtout, il arrive sans trop de problèmes à s'en retirer. C'est donc une pratique sans danger pour le petit animal. Il semble même avoir développé une amitié interespèces avec le chat du propriétaire, puisqu'il a tendance à le poursuivre en n'ayant pas froid aux yeux. On est une Tortue Ninja, ou on ne l'est pas.