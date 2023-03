Ce mammifère a les testicules les plus lourdes du monde

Les organes sexuels de la baleine franche ont fait leur entrée dans le «Guinness World Records». Image: Shutterstock

Qu'est-ce qui pèse autant qu'une Opel Corsa? Les testicules les plus lourds du règne animal. Et ils appartiennent à ce mammifère.

Plus de «Divertissement»

Un article de

La taille n'est pas toujours importante, même lorsqu'il s'agit de la reproduction. Mais ce que les testicules de cette baleine mâle pèsent... c'est carrément déroutant. Nous parlons de la baleine franche (genre Eubalaena), dont les organes sexuels, plutôt imposants, ont fait leur entrée dans la liste des «Guinness World Records».

«Les plus gros testicules de toutes les espèces animales sont ceux des baleines franches, dont chacun peut peser jusqu'à 500 kilos et produire jusqu'à 4,5 litres de sperme» Les auteurs du Guinness Book

Autrement dit, les deux testicules pèsent ensemble environ 1000 kilogrammes (ou une tonne). A titre de comparaison, cela représente environ un dixième du poids total de l'animal (entre 50 et 56 tonnes), et donc autant qu'une Opel Corsa👇.

Une Opel Corsa pèse environ une tonne. Image: Shutterstock

Comme il s'écoule généralement deux à trois ans entre deux portées chez les baleines franches, moins d'un tiers des femelles d'une région sont souvent prêtes à concevoir. Et quand elles le sont, elles veulent le meilleur matériel génétique possible. Pour cela, elles se font féconder par différents mâles, qui sont donc en quelque sorte en concurrence pour le sperme. Et qui a de gros testicules peut en produire beaucoup. C'est le cas de la sous-espèce de baleine franche de la mer du Sud, également appelée baleine franche australe.

Les testicules des baleines se trouvent d'ailleurs à l'intérieur du corps, contrairement à ce qui se passe chez de nombreux mammifères terrestres. La raison est simple: chez les mammifères marins, le sperme doit être à environ 35 degrés pour pouvoir féconder un oeuf. Cette température ne peut être atteinte dans la mer que si les testicules sont également chauffés à l'intérieur du corps.

«La bonne baleine»

L'espèce se divise en trois sous-espèces: la baleine franche nordique, la baleine franche australe et la baleine franche du Groenland. En anglais, la baleine franche est appelée «Right Whale» (que l'on peut traduire par «la bonne baleine»). Cela donne une indication sur l'intensité avec laquelle ces animaux étaient autrefois chassés, à savoir plus qu'aucune autre espèce. C'était la «bonne baleine» en termes de ressources (beaucoup de fanons, de bile, de viande, de graisse et d'huile) et en termes de chasse proprement dite.

En effet, ces animaux plutôt lents constituaient une proie facile et flottaient à la surface de l'eau après leur mort en raison de leur forte teneur en graisse.

Les populations actuelles de baleines franches sont des populations résiduelles drastiquement réduites. Elles sont toutefois considérées comme stables. Comme les animaux se tiennent volontiers à proximité des côtes, les filets, les nasses et les hélices des bateaux sont aujourd'hui des sources de danger. Environ 38% de tous les décès sont dus à des collisions avec des bateaux, écrit Biologie-Seite. (dom)