Une chèvre pousse une poussette avec ses pa-pattes et c'est trop chou!😻

Une chĂšvre pousse une poussette avec ses pa-pattes et c'est trop chou!đŸ˜»

Jules Warner a un compte TikTok sur lequel elle partage sa vie dans sa ferme en Alberta, province à l'ouest du Canada. Récemment, elle a voulu filmer ses chiens, mais c'est sa chÚvre Delilah qui leur a volé la vedette.

Jules Warner, 30 ans, vit avec son fils Henry ĂągĂ© d'un an Ă la ferme. Ses colocataires sont 60 poules, dix oies, trois chiens, deux lapins, une colonie d'abeilles et onze chĂšvres – dont la chĂšvre naine afghane de 18 mois Delilah.

Engager une chĂšvre comme baby-sitter

La chĂšvre semble avoir une relation trĂšs spĂ©ciale avec le petit Henry. Dans une interview, Jules Warner a dĂ©clarĂ©: «Elle est si douce et gentille avec Henry. Elle aime mettre sa tĂȘte dans sa poussette pour dire bonjour et il aime lui toucher la tĂȘte.» Jules veut dĂ©sormais entraĂźner l'animal Ă pousser la poussette un peu plus loin que 15 mĂštres. Ensuite, elle aura peut-ĂȘtre faire le droit de faire une pause, a plaisantĂ© la trentenaire.

