C’est la journée de la girafe! Voici 12 gifs de cet animal majestueux



La Journée mondiale de la girafe célèbre l'animal le plus grand au monde, le jour le plus long de l’année.

Ce lundi 21 juin, c’est le premier jour de l’été et aussi le jour le plus long de l’année. Du coup, c’est aussi la journée mondiale de la girafe, animal le plus grand de la planète.

Dans le monde, il y a plus de Sophie la girafe que de vraies girafes. Elles ont disparu de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il en resterait 117’000 environ sur le continent.

Cette journée, créée par la Giraffe Conservation Foundation (GCF), vise à soutenir, sensibiliser et mettre en évidence les défis auxquels les girafes sont confrontées dans la nature.

Alors pour célébrer cet animal majestueux et rigolo, voici 12 gifs et images:

Juste une girafe qui veut dire bonjour

Nabilla est allée dans cet hôtel

Tu-dudu-tu-du, tu-dudu-tu-du (je fredonne la musique du film).

Coucou la commu! imgur

«J'ai dépensé sans compter!» imgur

A savoir que la maman se marre à la fin de la vidéo

Je peux me joindre au petit-déjeuner?

Ces animaux courent vite et en même temps terriblement lentement

Aaaawwww!

Image: imgur

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwww!

Ça ressemble à quoi un combat de girafes?

Image: imgur

Un peu du #metoo de girafe, mais bon...

Y en a qui n'ont pas le compas dans l'œil

Les haters crieront au fake. Moi je dis que c'est mignon

Push-up!

Image: imgur

