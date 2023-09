Vidéo: watson

Cette perruche sait utiliser YouTube mieux que vos darons

Une petite perruche verte accumule les likes dans une vidéo où on la voit s'amuser à surfer sur YouTube en jonglant avec des vidéos de ses congénères.

Plus de «Divertissement»

La vidéo d’une perruche à collier «manipulant» avec bec et ongles une tablette pour surfer sur YouTube devient actuellement virale sur les réseaux sociaux. L'animal que vous pouvez voir sur la vidéo ci-dessus s'appelle Pooki et vit à Melbourne, en Australie. C'est même son pays d'origine puisque les perruches teintent le ciel australien depuis toujours. Elles appartiennent à la famille très prolifère et largement répandue des perroquets, comme leurs couleurs et leur tendance à siffloter le laissent deviner.

Mais ce qui rend la perruche à collier particulièrement fascinante, c'est son intelligence. En effet, contrairement aux pigeons des villes, les perroquets sont, avec les corbeaux, les oiseaux les plus intelligents au monde. La partie du cerveau responsable d'enregistrer et d'apprendre les sons - y compris la parole humaine - est si développée chez eux que la perruche détenant le record mondial au Guinness des records maîtrisait 1 728 mots de vocabulaire!

Elles sont également capables d'apprendre des tours de magie, de résoudre des énigmes, de faire du skateboard (véridique) et ont désormais la capacité d'allumer une tablette et de surfer sur YouTube.

Ces oiseaux sont même tellement intelligents que ce sont des animaux sapiosexuels. En effet, les perruches ondulées mâles sachant résoudre des puzzles compliqués attirent davantage les femelles que leurs congénères, contrairement au mâle humain de base qui préfère miser sur ses muscles ou une grosse cylindrée.

Drôle mais pas si rose

Sur la page Instagram de Pooki, les propriétaires écrivent que l'animal de deux ans vit avec deux chats et un chien. Il n'a visiblement donc pas d'ami oiseau. Or, de nombreux internautes critiquent précisément ce point-là et craignent que l'animal aime regarder des vidéos de ses pairs simplement parce qu'il se sent seul.

En effet, à l’état sauvage, la perruche ne vit pas seule : elle coexiste avec des dizaines de congénères. Elle apprécie la compagnie et les relations sociales interoiseaux sont pour elle très importantes. Pour cette raison, il est d'ailleurs recommandons d’avoir au minimum deux perruches lorsque les animaux sont domestiqués.

De plus, chez certains animaux, notamment les singes, les exposer aux écrans peut avoir des effets négatifs. Au zoo de Chicago, un gorille nommé Amare était sans cesse distrait par les écrans, la faute aux visiteurs et à leurs innombrables selfies, au point qu'il en oubliait de se sociabiliser avec ses congénères.

Bref, arrêtez de montrer vos téléphones aux animaux. Vidéo: watson