La Suisse vue par les touristes en 29 photos

Quand on vit en Terres Helvétiques depuis longtemps, il y a des choses qu'on ne voit plus, parce qu'on a trop l'habitude. Mais quand des touristes découvrent notre beau pays, c'est une tout autre histoire. Même que parfois, ils nous font découvrir certaines particularités. La preuve en images.
En Suisse, on peut mettre trois câbles dans une seule prise
Les billets suisses sont si colorés qu'on dirait des billets de Monopoly
Une boîte aux lettres au Tessin
Seulement au Tessin: des vaches autour d'un palmier
A Lucerne, il y a des frigos où on peut laisser de la nourriture pour les personnes dans le besoin
Une maison faite de panneaux solaires à Zurich
Cette personne vient de voter pour la première fois
En Suisse, c'est normal de voter par la poste. Pas de politiciens et tous les votes sont comptés le jour des votations. Pas de hackers, pas de vandalisme, pas de problème. Je viens de voter pour la première fois.
Il y a des petits feux de circulation pour les vélos
Il est possible de manger de la glace à l'Aromat
Les Suisses prennent leurs balades très au sérieux
Voici à quoi ressemble la performance du champion du monde de yo-yo 🪀
À 22 ans, le japonais Hajime Miura est une légende mondiale du yo-yo qui vient de remporter son huitième championnat à Prague ce mois d'août.
Certaines passions commencent dans une cour d’école et peuvent mener jusqu’à une grande compétition mondiale. C’est le cas du yo-yo, qui a marqué l’histoire grâce au Japonais Hajime Miura, sacré lors du World YoYo Contest qui s’est tenu à Prague, en République tchèque, le 10 août dernier.