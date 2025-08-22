en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

La Suisse vue par les touristes en 29 photos

La Suisse vue par les touristes en 29 photos

Quand on vit en Terres Helvétiques depuis longtemps, il y a des choses qu'on ne voit plus, parce qu'on a trop l'habitude. Mais quand des touristes découvrent notre beau pays, c'est une tout autre histoire. Même que parfois, ils nous font découvrir certaines particularités. La preuve en images.
22.08.2025, 05:3122.08.2025, 05:31
Marie-Adèle Copin
Marie-Adèle Copin
Plus de «Divertissement»

Le genre de clichés dont on rêve tous

Il s'agit de Lauterbrunnen dans le canton de Berne.
Il s'agit de Lauterbrunnen dans le canton de Berne.Image: bored panda

Je visite la Suisse pour la première fois et j'ai dîné avec ces deux-là

Image
Image: bored panda

Le couteau utilisé dans ce restaurant suisse a été façonné de manière à représenter plusieurs sommets des Alpes suisses.

Il est vendu notamment chez Globus.
Il est vendu notamment chez Globus.Image: bored panda

Le talent des chauffeurs des cars postaux en Suisse (spécialement au Tessin) est impressionnant

C'est vrai que c'est impressionnant.
C'est vrai que c'est impressionnant.Image: bored panda

L'espace de jeux pour les enfants à l'aéroport de Zurich est un mini-aéroport

Image

Il y a des hôtels pour plantes. Les gens amènent leurs plantes extérieures dans des Garden Center pour l'hiver

Image
21 photos qui prouvent que la Chine est un pays surprenant

Le classique distributeur de fromages

Image

La même, version chalet

Image
Image: bored panda

Tu sais que t'es en Suisse quand ton repas de hangover c'est un gruyère acheté dans un distributeur

Image
Image: bored panda

Tu sais que t'es en Suisse quand ton lave-vaisselle a un mode fondue/raclette

Image
Image: bored panda

J'ai pris le train en Suisse et j'avais cette vue

Image
Image: bored panda

La fierté nationale le lendemain du Nouvel An

Image
Image: bored panda

Une amie à moi est allée en Suisse, j'ai reçu une photo appropriée

Image
Les 8 piscines d'hôtels les plus folles au monde

Certains trains sont équipés de wagons enfants

Ils ne sont pas tous dans cet état.
Ils ne sont pas tous dans cet état.Image: bored panda

La police à Zermatt

Très impressionnante.
Très impressionnante.Image: bored panda

Je suis allée en Suisse pour la première fois et j'ai visité le musée Lindt. Vous avez vraiment un pays magnifique

Merci!
Merci!Image: bored panda

Un Selecta de Ricola pour les chanteurs de l'opéra de Zurich.

Image
Image: bored panda

Toujours dans l'univers du Selecta: ce test de grossesse entre des Party Sticks et des capotes

Image
Image: bored panda

Seulement en Suisse

Image
Image: bored panda
35 photos qui vous aideront à surmonter le seum de la rentrée

En Suisse, on peut mettre trois câbles dans une seule prise

Image
Image: bored panda

Les billets suisses sont si colorés qu'on dirait des billets de Monopoly

Image
Image: bored panda

Une boîte aux lettres au Tessin

Image
Image: bored panda

Seulement au Tessin: des vaches autour d'un palmier

Image

A Lucerne, il y a des frigos où on peut laisser de la nourriture pour les personnes dans le besoin

Image
Image: bored panda

Une maison faite de panneaux solaires à Zurich

Image
Image: bored panda

Cette personne vient de voter pour la première fois

Image

En Suisse, c'est normal de voter par la poste. Pas de politiciens et tous les votes sont comptés le jour des votations. Pas de hackers, pas de vandalisme, pas de problème. Je viens de voter pour la première fois.

Il y a des petits feux de circulation pour les vélos

Image
Image: bored panda

Il est possible de manger de la glace à l'Aromat

Image
Image: bored panda

Les Suisses prennent leurs balades très au sérieux

Image
Image: bored panda

Le meilleur du Divertissement cette semaine

Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
C'est le cauchemar des vacanciers
de Sainath Bovay
1
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
de Yoann Schott
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
de Jérémie Crausaz
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin
1

Voici le champion du monde de yo-yo

Vidéo: watson

Le monde merveilleux du cervelat

1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
2
Trump menace ce célèbre chocolat suisse de disparition
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
Voici à quoi ressemble la performance du champion du monde de yo-yo 🪀
À 22 ans, le japonais Hajime Miura est une légende mondiale du yo-yo qui vient de remporter son huitième championnat à Prague ce mois d'août.
Certaines passions commencent dans une cour d’école et peuvent mener jusqu’à une grande compétition mondiale. C’est le cas du yo-yo, qui a marqué l’histoire grâce au Japonais Hajime Miura, sacré lors du World YoYo Contest qui s’est tenu à Prague, en République tchèque, le 10 août dernier.
L’article