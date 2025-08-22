La Suisse vue par les touristes en 29 photos

Quand on vit en Terres Helvétiques depuis longtemps, il y a des choses qu'on ne voit plus, parce qu'on a trop l'habitude. Mais quand des touristes découvrent notre beau pays, c'est une tout autre histoire. Même que parfois, ils nous font découvrir certaines particularités. La preuve en images.

Plus de «Divertissement»

Le genre de clichés dont on rêve tous

Il s'agit de Lauterbrunnen dans le canton de Berne. Image: bored panda

Je visite la Suisse pour la première fois et j'ai dîné avec ces deux-là

Image: bored panda

Le couteau utilisé dans ce restaurant suisse a été façonné de manière à représenter plusieurs sommets des Alpes suisses.

Il est vendu notamment chez Globus. Image: bored panda

Le talent des chauffeurs des cars postaux en Suisse (spécialement au Tessin) est impressionnant

C'est vrai que c'est impressionnant. Image: bored panda

L'espace de jeux pour les enfants à l'aéroport de Zurich est un mini-aéroport

Il y a des hôtels pour plantes. Les gens amènent leurs plantes extérieures dans des Garden Center pour l'hiver

Le classique distributeur de fromages

La même, version chalet

Image: bored panda

Tu sais que t'es en Suisse quand ton repas de hangover c'est un gruyère acheté dans un distributeur

Image: bored panda

Tu sais que t'es en Suisse quand ton lave-vaisselle a un mode fondue/raclette

Image: bored panda

J'ai pris le train en Suisse et j'avais cette vue

Image: bored panda

La fierté nationale le lendemain du Nouvel An

Image: bored panda

Une amie à moi est allée en Suisse, j'ai reçu une photo appropriée

Certains trains sont équipés de wagons enfants

Ils ne sont pas tous dans cet état. Image: bored panda

La police à Zermatt

Très impressionnante. Image: bored panda

Je suis allée en Suisse pour la première fois et j'ai visité le musée Lindt. Vous avez vraiment un pays magnifique

Merci! Image: bored panda

Un Selecta de Ricola pour les chanteurs de l'opéra de Zurich.

Image: bored panda

Toujours dans l'univers du Selecta: ce test de grossesse entre des Party Sticks et des capotes

Image: bored panda

Seulement en Suisse

Image: bored panda

En Suisse, on peut mettre trois câbles dans une seule prise

Image: bored panda

Les billets suisses sont si colorés qu'on dirait des billets de Monopoly

Image: bored panda

Une boîte aux lettres au Tessin

Image: bored panda

Seulement au Tessin: des vaches autour d'un palmier

A Lucerne, il y a des frigos où on peut laisser de la nourriture pour les personnes dans le besoin

Image: bored panda

Une maison faite de panneaux solaires à Zurich

Image: bored panda

Cette personne vient de voter pour la première fois

En Suisse, c'est normal de voter par la poste. Pas de politiciens et tous les votes sont comptés le jour des votations. Pas de hackers, pas de vandalisme, pas de problème. Je viens de voter pour la première fois.

Il y a des petits feux de circulation pour les vélos

Image: bored panda

Il est possible de manger de la glace à l'Aromat

Image: bored panda

Les Suisses prennent leurs balades très au sérieux

Image: bored panda

Voici le champion du monde de yo-yo Vidéo: watson