Des chaussures en forme de pieds, c'est le pied



Des chaussures en forme de pieds, c'est le pied!🦶

Un designer a créé d'élégantes chaussures en forme de pieds. Trop chou!

Wa-hou! C'est aussi génial qu'une paire de gants en forme de mains. Ces chaussures ont été mises sur pied par Imran Moosvi, le créateur de la marque Imran Potato, un type qui en a sous la semelle. (Ok j'arrête.)



Voici donc les jolies chaussures. Ces pieds, dont on ignore la matière (et si on pue des pieds une fois dedans), ne manquent pas de détails: veines, plis, ongles, tout y est.

Imran Potatu s'est spécialisé dans les vêtements pirates, en reprenant par exemple les monogrammes de Louis Vuitton ou de Gucci pour en faire des choses élégantes, comme cette combi façon Bonhomme Michelin. 👇

Impossible donc de savoir si ces chaussures seront commercialisées, les marques n'étant pas toujours hyper heureux de se faire détourner par des designers un peu chelous.

A l'inverse, les fans adorent, à l'instar de cette personne sur Instagram qui écrit, sous la publication ci-dessous: «OMG I WANT A KID JUST 2 HAVE THIS», soit «OH MON DIEU JE VEUX UN ENFANT JUSTE POUR AVOIR ÇA».

En attendant de savoir si on pourra un jour enfiler nos pieds dans ces choses étonnantes, ces chaussures pieds ont un petit goût de madeleine de proust puisqu'elles nous rappellent avec tendresse Jim Carrey. En 2013, le comédien américain s'était pointé à une soirée des Oscars avec une paire du même type, tout aussi élégante.

Image: AP Invision

Et vous, enfileriez-vous vos pieds dans ces pieds? Oui, c'est trop cute! Je préférerais des gants en forme de mains. Non, je suis team premier degré.

