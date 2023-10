Vidéo: watson

Il se bat contre un kangourou qui tente de noyer son chien

En Australie, un prof de Ju-Jitsu s'est jeté sur un kangourou qui tentait de noyer son chien. La vidéo est évidemment devenue virale.

C'est le genre d'histoire qui n'arrive qu'en Australie. Alors qu'il promenait ses chiens, Mick Moloney a eu la surprise de voir un kangourou violenter l’un de ses compagnons à quatre pattes, l'animal sauvage étant littéralement en train de noyer son chien. Une mésaventure qu’il a racontée sur son compte Facebook ce dimanche.

«Promenade matinale avec la meute, on s’approche de la rivière. Hatchi avait disparu, et il réapparaît en faisant des bruits de bouche, en train de se faire noyer par ce monstre », Mick Moloney

Prenant son courage à deux mains, Mick Moloney s’est jeté sur le kangourou pour sauver son chien. Si les kangourous sont connus pour leur bras très musclé et leur talent de boxeur, celui-ci est mal tombé puisque ce qui a permis à Mick Moloney de faire preuve de sang froid, c'est sa maîtrise du Ju-Jitsu brésilien. Un sport de combat qu’il enseigne dans une école d’arts martiaux à Mildura, une ville située au nord-ouest de l’Etat de Victoria à 550 km de Melbourne.

Après avoir tenté de crier en vain pour effrayer le grand marsupial, il est entré dans l’eau et s’est approché, prêt à l’affronter. Sur la vidéo, on voit la caméra s'approcher du kangourou avant que celui-ci libère le chien pour se jeter sur l'homme toutes griffes dehors. Mick Moloney a déclaré avoir frappé le kangourou au museau et s’être blessé en le faisant. Il raconte également avoir lutté sous l'eau, l'animal tentant de le noyer lui aussi. Mick Moloney a tout de même réussi à s’éloigner de son adversaire, sans trop de dégâts, ni pour l'un, ni pour l'autre.

«Ne frappez jamais un kangourou au museau, ça fait vraiment mal…. Il m’a attrapé et a essayé de me noyer aussi» Mick Moloney

Si les kangourous ne sont généralement pas agressifs, leurs attaques peuvent faire de gros dégâts. Ils ont beau être herbivores, ils possèdent des armes redoutables, avec leurs pattes arrière très puissantes, et leurs longues griffes, capables d'éventrer leur opposant.

Lorsqu'un kangourou attaque une personne, il le fera généralement de la même manière que s'il combattait un autre kangourou, en utilisant ses pattes pour pousser ou "agripper" l'adversaire au sol. De véritables champions de MMA en sommes. (sbo)

