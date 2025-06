Orelsan dévoile la première bande-annonce de son nouveau film

Ces stars étaient habillées en Iqos à ce défilé de mode

La maison de couture a présenté sa nouvelle collection au Palais Royal de Caserte, un lieu sublime dans la campagne napolitaine. Pour cet événement prestige, Max Mara a invité peu de stars, mais uniquement la crème de la crème.

Quand on est une marque comme Max Mara, on n'invite pas n'importe qui à son défilé. Kylie Jenner et Dua Lipa? Trop mainstream, trop TikTok, trop fashion week. La maison de couture représente l'élégance à l'italienne, le chic discret et la marque s'adresse à des femmes d'âge mûr blindées qui n'ont pas peur de porter des manteaux à 5000 balles couleur crème en hiver avec un pantalon et un col roulé immaculé. On parle là de «Quiet Luxury». Et qui de mieux pour incarner cette tendance qui avait fait fureur en 2023 que Gwyneth Paltrow?