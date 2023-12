L'anniv' de Brad avec sa copine genevoise avait l'air chiant comme tout

Brad Pitt a fêté ses 60 ans. D'abord à Paris, puis à Los Angeles. Vous pensez avoir raté la fête du siècle? Spoiler: vous étiez mieux chez vous devant Netflix.

Voilà, c'est fait. Brad Pitt a rejoint le club des sexygénaires. Ces darons frais comme des gardons, sur lesquels le temps semble se montrer plus clément qu'avec d'autres contemporains, qui portent fièrement la chemise à carreaux en civil, et qui filent des complexes aux jeunes premiers lorsqu'ils enfilent le costume noir et défilent sur le tapis rouge. Et pour fêter ça, Brad était à Paris et Los Angeles. Mais ne vous imaginez pas qu'il a fait la bamboche du siècle.