«Le bonnet à l'intérieur, c'est pour ceux qui boivent du kombucha...»

Pour réussir ce débat, il faut un thème intéressant pour le plus grand nombre et des arguments en béton armé. Là, clairement, on est pile dedans.

Il y a les débats politiques, entre des candidats à une élection, la présidentielle française par exemple, et les débats made in watson. Des discussions sur des thèmes pas souvent abordés par les candidats. Genre «pour ou contre le bonnet à l'intérieur». On a pas tellement entendu Valérie Pécresse ou Jean-Luc Mélenchon s'exprimer là-dessus.

Pourtant, voilà un thème qui captive les foules. Mais avant de réserver le Zénith de Paris (ou au moins, la salle des fêtes d'Echichens) pour s'affronter lors d'un face-à-face, Marie-Adèle et Margaux ont aiguisé leurs couteaux sur cette histoire de bonnet porté à l'intérieur dans la cuisine du bureau.

Et vous, pour ou contre ce truc très agaçant qu'est le «portage du bonnet à l'intérieur»? CONTRE!! C'est AFFREUX!! T'as l'air bête! Team Margaux!! Pour, et en été je fais pareil avec une casquette, team Marie-Adèle. Je voudrais pas dire mais on sent que c'est Margaux qui a créé ce sondage, hein.

