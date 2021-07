Divertissement

Benjamin s'interroge

Les romans d'été sont-ils imprimés sur du papier spécial?



Image: Shutterstock/Watson

Les romans de plage sont-ils imprimés sur du papier waterproof?

Si «le roman d'été» n'est pas un genre littéraire, force est de constater qu'il y a des livres qui se prêtent mieux à la lecture au bord d'une eau salée ou chlorée. Mais du coup, est-ce que le papier utilisé est plus résistant?

Benjamin Décosterd Benjamin Décosterd Suivez-moi Se désabonner

Benjamin s'interroge Benjamin Décosterd se pose des questions existentielles pendant (et à propos de) la période estivale. Il tente d'y répondre avec ses armes: Google, une formation non journalistique et une audace stylistique qui lui permettent de parler de lui à la troisième personne.

Comme toujours pour commencer mes enquêtes estivales, je fais un détour par Google, pour voir si quelqu'un n'a pas déjà répondu à ma question, afin que je puisse repomper m'inspirer de son travail; rajouter deux-trois réflexions qui paraissent originales et aller prendre l'apéro en terrasse au lieu d'essayer de bosser (en prenant l'apéro en terrasse).

Et bien cette fois: rien. Niet, le néant, le vide… On se croirait dans le cerveau d'un ancien pro-hydroxychloroquine, aujourd'hui anti-vaccin «parce que faut faire gaffe avec les produits qu'on connaît pas».



Donc, visiblement, personne ne s'est jamais demandé (sur internet) si les livres d'été étaient imprimés sur un papier spécial. AAAAH… Mais quel sentiment satisfaisant que celui d'être le premier à se poser une question.

Image: Shutterstock/montage watson

C'est à cela qu'on reconnaît les génies («Et si on inventait un téléphone intelligent mais hors de prix dont l'écran se casse facilement?») ou les débiles profonds («Si je lance un bâton de dynamite allumé à mon chien est-ce qu'il me le rapporte?»).

Vous êtes donc en train d'assister soit à la naissance du prochain iPhone, soit à la démonstration que si personne ne s'est jamais posé cette question, c'est qu'il y a une raison.



Et la raison, c'est peut-être qu'il est difficile de définir le roman d'été. La Presse, média canadien de qualité puisque mettant ses articles en libre accès, s'est posé la question. Apparemment, en été, on lit:

Des livres légers, parce qu'on ne veut pas se prendre la tête;

Ou des polars prenants et glauques, parce qu'on veut contraster avec la légèreté de l'été;

Ou encore des classiques parce qu'on a le temps.

Un éditeur ne sera donc jamais sûr que le livre qu'il publie sera lu en vacances et qu'il nécessitera un papier spécial qui résiste à l'eau, au soleil, à la crème solaire, au éclaboussures de mojitos ou au charme d'Alejandro·a, qui donne les cours d'aquagym dans votre hôtel et qui vous donnera envie de jeter votre livre pour lui sauter dessus.

Et après tout, les tatouages à déchiffrer pendant l'amour, ça compte presque comme de la lecture.

L'absence de papier «spécial été» m'est d'ailleurs confirmée par Hadi Barkat, fondateur de la maison d'édition Helvetiq et justement en train de lire au bord de l'eau en Grèce, pendant que j'écris dans ma cuisine à Lausanne:

Je ne me suis jamais posé cette question pour les livres que j'édite. L'important c'est que le papier soit résistant en général, qu'il prenne bien l'encre et qu'il soit agréable au toucher. On achète un livre pour que ce soit un bel objet. Cela dit, ce n'est pas une si mauvaise idée.

Mais avant de me piquer cette idée et de devenir millionnaire à ma place, il douche immédiatement mes aspirations de futur Steve Jobs de la littérature:

«Cela dit, il y a des liseuses waterproof. En plus, c'est pratique parce que tu peux cacher ce que tu lis»

Image: Shutterstock/watson

Avant de retourner à son bouquin «sur les échanges culturels entre l'Angleterre et l'Europe» (chacun ses lectures estivales), Hadi Barkat a une autre idée pour disrupter le livre:

Je remarque qu'en vacances, c'est super de lire couché. Et on pourrait trouver un système pour aider les gens à trouver une bonne position pour lire. Par exemple en mettant les texte en bas des pages pour éviter les rayons du soleil. Il y a un quelque chose à trouver.

Alors d'accord les livres résistants à l'été, ça n'existe pas. Mais ce serait une bonne idée si un auteur ou une autrice douée en marketing décidait de sortir, juste avant les vacances, un bouquin pensé exprès. Du genre:

L'appel du large

Guillaume Musso



New-York, juillet 2017. Whitney, journaliste américaine, disparaît à Orchard Beach. Ce fait divers aurait été anodin si la jeune femme ne s'était pas appelée pas Whitney Trump et si elle n'avait pas disparu un 4 juillet, jour de la fête nationale.

Emmanuel, écrivain français, décide de mener l'enquête. Et il va découvrir que dans cette histoire de disparition maritime, la Maison Blanche essaie de noyer le poisson…

Le mystère du bungalow 311

Joël Dicker



Un après-midi d'août, un meurtre a lieu sur la plage d'un cinq étoiles d'Ibiza. Des années plus tard, un écrivain se rend dans ce même hôtel pour écrire un roman où le personnage principal est un écrivain.

À sa grande surprise, il se retrouve pris dans cette affaire. Que s'est-il passé dans le bungalow 311 du Palace d'Ibiza?

Ultraviolet

Michel Houellebecq​

Un homme pas écrivain mais comptable moche et dépressif décide de partir en vacances au Cap d'Agde. Sur la plage, il mate les nudistes, fumant clope sur clope et ruminant sur la bassesse du genre humain. À la fin, un parti musulman arrive au pouvoir.

Image: Shutterstock X Keystone X Watson

Mettons que ça sorte (pas Ultraviolet, mais le papier d'été), à quoi devrait-il ressembler? Quelles seraient ses qualités? Pour le savoir, qui de mieux que l'imprimeur (génial) Nicolas Regamey de l'Atelier Typo de la Cité :

Déjà, il faudrait que la couverture soit résistante. On a deux options: soit avec du papier vélin (ndlr: un type de parchemin), pour qu'on puisse perdre le livre dans le sable et le retrouver 100'000 ans plus tard. Soit avec du papier à base de PET recyclé, pour résister à l'eau.

À l'intérieur, il faudrait un papier sans bois pour qu'il ne jaunisse pas au soleil. Là aussi, le papier à base de plastique recyclé serait idéal pour résister à l'humidité et aux cocktails. Pour le gras de la crème solaire, il faudrait du vernis brillant, pour pouvoir nettoyer le papier.

Et si le vernis brillant peut éblouir à cause du soleil, ce n'est pas si grave que ça d'après Nicolas Regamey:

«Au moins, ça en mettra plein la vue aux lecteurs. Parce que dans les romans d'été, le texte est rarement brillant.»

Et BAM, prends ça le livre frivole! Donc, en conclusion – cet été – lisez aussi des trucs plus intelligents que les questions que je me pose.

25 trucs énervants que les gens font dans la vie 1 / 28 25 trucs énervants que les gens font dans la vie source: reddit Un ours essaye de prendre le volant Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Êtes-vous incollable sur Kaamelott? Link zum Artikel À Cannes, c'est pas le cinéma qui compte, c'est la quincaillerie Link zum Artikel Quelle table basse êtes-vous? Link zum Artikel «Les gens viennent du monde entier pour manger mon sandwich»🤤 Link zum Artikel