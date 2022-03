«Les joints c’est has been. Les gummies à la weed, c’est le futur»

D'ailleurs, ça a quel goût, une oreille? L'ancien boxeur invité dans l'émission américaine Sunday Night en juin 2012 avait répondu avec un peu de réflexion: «Eh bien, ça dépend. Cela dépend de l'oreille que vous mordez. Mais comme j'ai mordu l'oreille de Holyfield – et qu'il n'y avait pas de sauce piquante Holyfield dessus – ce n'était pas très bon.» On espère qu'Evander Holyfield touchera des royalties pour ces gummies à la weed.

La marque a annoncé la nouvelle sur Twitter mardi 15 mars en précisant que les bonbons seront vendus dans des établissements de santé du Massachusetts, de Californie et du Nevada, des Etats dans lesquels le cannabis à usage récréatif est également légal.

On a presque l'impression que Mike Tyson avait un plan il y a près de 25 ans. Souvenez-vous, il avait mordu l'oreille d'Evander Holyfield lors d'un match poids lourds en 1997. Désormais, la société de cannabis de la légende de la boxe lance des bonbons en gélatine à la weed en forme d'oreille mordue appelées «Mike Bites». Tout était planifié...

