Image: shutterstock / watson

Nouvel-An, c'est de la merde: Voici 15 (bonnes) raisons de l'annuler

Pourquoi s'infliger une soirée pourrie à gueuler BONANÉÉÉ alors qu'on peut se commander de la bouffe grecque et regarder un docu true crime?

Le Covid va plomber votre soirée

«Coucou les copains! Ceux qui ne mangent pas de viande, n'aiment pas le gin, ne sont pas vaccinés ou ont le Covid, merci de m'écrire avant le 29, qu'on puisse s'organiser pour aller chez Aligro. On se réjouit, en espérant que la soirée aura lieu, lol, bisous!»

Le Covid a déjà plombé votre soirée

«Coucou les copains, c'est encore moi. Malheureusement, la soirée ne pourra pas se faire chez nous, Julien a le Covid... On remet ça et on garde la pêche, bisous...»

Au mieux, vous choperez la grippe

Ou autre chose, mais vous choperez bien un truc qui traîne. Clin d'œil à mes amis trentenaires lausannois: laissez pas traîner vos gosses, il y a une épidémie de varicelle en ville. Mais on reste positif on garde la pêche, au moins, c'est pas la petite vérole.

A 22h, vous aurez déjà envie de dormir

Mais comme chaque année, vous vous forcerez à tenir jusqu'au décompte de minuit, en buvant trop, et à 2 heures du matin, vous serez en PLS sur le tapis de la salle de bain.

La fondue chinoise, c'est dégueulasse

Rien à ajouter.

Vous allez vomir (si, si)

On vous fait pas un dessin, si? Bon, le shot de trop + la fondue chinoise = en PLS sur le tapis de la salle de bain. C'est mieux, comme ça?

Swisscom vous souhaitera une bonne année avant votre crush

Mais pas aussi vite que votre tante, qui envoie ses messages depuis une semaine et qui se plaint sur le groupe WhatsApp familial que «vous n'êtes qu'une bande d'ingrats» parce que personne ne lui a répondu.

Les Asiatiques vont vous spoiler le décompte

Chaque année, ils sont l'année prochaine avant nous. Du coup, à chaque fois, ils sont au courant avant nous que c'est pas mieux qu'avant. On devrait retourner la Terre, une fois, pour inverser. Y a pas de raison.

Image: imgflip

C'est stupide de dire «bonne année» sans pouvoir s'embrasser

«On se check? Je te fais pas la bise, je vais voir mon arrière-grand-mère dans son EMS demain. Et puis t'as juste fait un autotest et c'est moins fiable qu'un PCR. Mais le cœur y est, hein! Tu t'es lavé les mains?»

Image: watson

Nouvel-An, c'est une fête commerciale

Et franchement, fuck le capitalisme.

Vous n'avez absolument rien à souhaiter à personne

Enfin si, mais «je te souhaite d'aller te faire f***» à votre tante, même si au moins, elle vous lâchera définitivement la grappe, ça ne se fait pas. Même si elle le mérite.

Vous serez filmé en train de danser sur «Toxic»

C'est pas parce que c'est la fin du monde de l'année qu'il faut s'abandonner à ce point. Et puis ça ne va qu'à Britney de faire ça.

La musique est nulle

Au moins, quelqu'un met du Britney, ça sauve les meubles. Mais avec la playlist Spotify partagée, il y en a toujours un qui a des goûts douteux. Genre un type qui s'appelle Gabriel («mais tu peux m'appeler Gab») qui va balancer du Kyo, du Céline et du Magic System. Et chanter, tout par cœur. Perso, j'ai déjà passé le décompte de minuit sur Aicha de Khaled. L’œuvre d'un Gab, évidemment.

Vous n'êtes pas prêt pour Veganuary

Vous avez survécu à 2020. Puis à 2021, tant bien que mal. Vous rêvez juste qu'on vous foute la paix. Mais Camille a ramené sa pote Isa, qui va vous tenir des théories sur la souffrance animale alors que vous n'êtes là que pour taper dans les toasts au foie gras. Elle va tellement vous prendre la tête que vous aurez envie de la manger, elle aussi.

Image: archives personnelles

2022 va de toute façon être claquée au sol

Vous vous souvenez, l'an dernier, quand on s'est rabattu sur un plan B nul de dernière minute, en se disant «bon, pas grave, on fera mieux l'année prochaine, le Covid sera derrière nous.» AHAHA! Ahahh. Ahh. Arrrghhhh....

(Et bonne année, ouaiiiis.)

BONUS

L'épisode spécial Harry Potter sort le 1er janvier au niveau mondial (pour ceux qui bidouillent les internets) et le 3 sur la RTS, alors à quoi bon se mettre une tôle? On a besoin de s'évader, de rêver, de voyager dans un monde magique, pas de rendre sa fondue chinoise tout le week-end.

Vous l'avez pas eu? Bravo, vous êtes une divinité.

Mais il n'est jamais trop tard! Dans le doute, je vous colle ça là.

Vidéo: watson

En attendant le résultat, matons des paysages et des chats enneigés!