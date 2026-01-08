25 clichés déroutants qui vont piéger votre cerveau

Ces photos vous feront regarder à deux fois (au moins). De quoi vous divertir un peu en ce jeudi matin.

Les images suivantes sont quelque peu déroutantes… Et ce n'est pas parce qu'il est encore tôt. Ni parce que vous avez mal dormi. Et (pour une fois) ce n'est pas de votre faute non plus.

Essayez de vous concentrer et de comprendre ces étranges clichés.

Quoi? Vous n'avez jamais vu un cheval en cardigan avec un sandwich?

Puisqu'on vous dit de rester loin des écrans.

Une question de perspective.

Joli slip, monsieur!

Non, ce n'est pas de l'IA, mais du talent en make-up <3

Pourquoi cette mine déconfite?

Que se passe-t-il ici?

«Vole, mon petit, vole!»

Quelqu'un pourrait-il l'aider à sortir de ce trou, s'il vous plaît?

Merci.

On se croirait dans Star Wars...

Une coiffure stylée!

Vous, quand quelqu'un tousse trop fort et trop longtemps dans le train:

Si vous ne portez pas de casque, autant enlever tous vos vêtements.

Quelle est la taille réelle de ce balcon?

Il semble y avoir autre chose que des nouilles dans cette tasse.

- Tu peux me prendre en stop?

- Oui, bien sûr!

Un enfant? Où?

Il n'y a rien de déplacé ici, mais il faut se concentrer

Ha! On a failli le croire.

Combien de doigts cette dame a-t-elle réellement?

Oh, un chien qui flotte!

Elle est non-fumeuse, pourtant.

Il faut encore bien se concentrer.

On a retrouvé La Source.

Ha. Ha. Hahahaha.