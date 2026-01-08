ciel couvert
Divertissement
Storypics

25 clichés déroutants qui vont piéger votre cerveau

25 clichés déroutants qui vont piéger votre cerveau

Ces photos vous feront regarder à deux fois (au moins). De quoi vous divertir un peu en ce jeudi matin.
08.01.2026, 05:3108.01.2026, 05:31

Les images suivantes sont quelque peu déroutantes… Et ce n'est pas parce qu'il est encore tôt. Ni parce que vous avez mal dormi. Et (pour une fois) ce n'est pas de votre faute non plus.

Essayez de vous concentrer et de comprendre ces étranges clichés.

Quoi? Vous n'avez jamais vu un cheval en cardigan avec un sandwich?

Image
Image: reddit

Puisqu'on vous dit de rester loin des écrans.

Image
Image: reddit
Image
Image: reddit

Une question de perspective.

Image
Image: reddit

Joli slip, monsieur!

Bikini Fail Strand Optische Täuschung
Image: imgur

Non, ce n'est pas de l'IA, mais du talent en make-up <3

Image
gif: reddit

Pourquoi cette mine déconfite?

Diese Bilder machen dein Hirn kaputt
Image: reddit

Que se passe-t-il ici?

Feuerwehr lustige Perspektive
Image: reddit

«Vole, mon petit, vole!»

Möwe Huckepack
Image: reddit

Quelqu'un pourrait-il l'aider à sortir de ce trou, s'il vous plaît?

Image
Image: reddit

Merci.

On se croirait dans Star Wars...

Image
Image: imgur
Humeur
Voici 5 tendances pétées à bannir en 2026

Une coiffure stylée!

Image
Image: reddit

Vous, quand quelqu'un tousse trop fort et trop longtemps dans le train:

Buch Zug optische Täuschung
Image: reddit

Si vous ne portez pas de casque, autant enlever tous vos vêtements.

Image
Image: reddit

Quelle est la taille réelle de ce balcon?

Image
Image: reddit

Il semble y avoir autre chose que des nouilles dans cette tasse.

Image
Image: imgur

- Tu peux me prendre en stop?
- Oui, bien sûr!

Velo optische Täuschung
Image: reddit

Un enfant? Où?

Image
Image: reddit

Il n'y a rien de déplacé ici, mais il faut se concentrer

Image
Image: imgur

Ha! On a failli le croire.

Life Hack Single Kuss
Image: reddit

Combien de doigts cette dame a-t-elle réellement?

Image
Image: reddit
Image

Oh, un chien qui flotte!

Image
Image: reddit

Elle est non-fumeuse, pourtant.

Image
Image: reddit
Image

Il faut encore bien se concentrer.

Image
Image: reddit

On a retrouvé La Source.

Image
Image: reddit

Ha. Ha. Hahahaha.

Image
Image: reddit

Un bonus:

Katze Bikini Model
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
A$AP Rocky casse l’internet
Video: watson
