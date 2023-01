Les trains sont bondés en Suisse? Ces 18 photos vont vous calmer

Après avoir vu ces 18 photos et GIFs, vous arrêterez peut-être de pester contre les CFF sur le fait que vous n'avez pas toujours une place assise dans le sens de la marche dans le train entre Genève et Lausanne.

Les plus lus

Un célèbre média américain ridiculise «watson»

Le New York post, connu pour ses articles de fond sur les célébrités, cite watson dans l'un de ses articles concernant le couple Brad Pitt et la Genevoise Inès de Ramon. Sauf que pour le média américain, watson n'est pas un site d'infos.

Très longtemps, j'ai cru que le prix Pulitzer était la consécration ultime qui ferait de moi une journaliste comblée, mais ça, c'était avant que le New York post cite l'un de mes articles. Et pas n'importe lequel, mon dossier de prédilection de la fin de l'année 2022: l'improbable relation amoureuse entre Brad Pitt, 59 ans, et la Genevoise Inès de Ramon, 29 ans.