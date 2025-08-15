Vidéo: watson

On a découvert un truc sur les cacatoès

Les cacatoès dansent mieux que vous. C’est ce que semble indiquer une étude australienne qui nous révèle que les cacatoès maîtrisent au moins 30 pas de danse différents. Décryptage.

Des chercheurs de l’université australienne Charles Sturt ont découvert que les cacatoès possèdent jusqu’à 30 pas de danse différents, dont 17 qui étaient jusqu’à maintenant encore totalement inconnus de la science.

Pour arriver à cette découverte, l’équipe a étudié 45 vidéos postées sur les réseaux sociaux et a également observé six cacatoès du Wagga Wagga Zoo. Verdict: les scientifiques ont identifié 30 mouvements de danse uniques, chacun exécuté par au moins deux oiseaux. Dix-sept d’entre eux n’avaient jamais été documentés par des chercheurs.

Les mouvements les plus courants sont ceux de la tête, explique Rafael Freire, auteur principal de l’étude. Les cacatoès affectionnent particulièrement le «Downward Bob», présent dans 50 % des danses observées. C’est une version plus douce du «Headbanging», qui apparaît tout de même dans 19,6 % des cas.

Au zoo, les scientifiques ont testé si les cacatoès avaient les mêmes réactions, que ce soit à de la musique, à un podcast sur les finances ou à l’absence totale de son. Réponse: Les oiseaux ont dansé à des vitesses similaires dans chacune de ces conditions.

Des différences sont toutefois apparues d’un individu à l’autre: selon la chaîne publique australienne ABC, un cacatoès rose semble être tombé amoureux du tube The Nights d’Avicii, au point de balancer 257 pas pendant une session de 20 minutes, en boucle.

Le psychologue cognitif Aniruddh Patel, auteur de précédentes études sur les cacatoès danseurs, parle d’un véritable changement de paradigme:

«Ces découvertes sont passionnantes, car elles montrent que la danse flexible et créative sur de la musique n’est pas l’apanage des humains»

En réalité, expliquent les scientifiques, ces pas de danse seraient hérités de leurs rituels de parade nuptiale.

Reste à comprendre pourquoi les cacatoès dansent même lorsqu’il n’y a aucun partenaire potentiel autour. Peut-être transforment-ils leurs rituels de séduction pour se connecter avec leurs compagnons humains. Il se pourrait aussi qu’ils imitent ce qu’ils observent chez les humains… ou qu’ils le fassent simplement pour jouer.

📹 La vidéo de ces agités de la plume👇