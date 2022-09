Rendez-nous les tasses avec des photos de la Reine. 💔 dr (montage watson)

On a imaginé les futurs goodies de Charles III et vous allez adorer la tasse

Voulez-vous des goodies mettant en valeur le nouveau Roi? La réponse est non. Mais pour que vous en soyez sûrs, on vous a fabriqué des tasses, des livres sterling et même une boîte à thé. Courage!

Alors que les tasses des différents jubilés de la reine Elizabeth se vendent déjà à prix d'or sur Internet, exemple avec ce modèle qui coûte un rein et demi, il est temps de songer à l'après: le tea time dans un mug Charles III.

280 dollars dans le plus grand des calmes 👇🏽

Image: capture d'écran ebay

Chez watson, on a brainstormé pour créer des objets à l'effigie du nouveau roi. Voici ce qu'il est sorti de nos cerveaux malades (teasing: le dernier est génial ET terrifiant).

De toute façon, je paie avec ma Revolut.

Cette boîte à thé, c'est pas trop ma cup of tea, hihi!

Qui se réjouit de lécher des timbres Charles III?

Image: Shutterstock

J'ai plus soif, merci.

La vaisselle Charles + Camilla = non.

Image: Shutterstock

BONUS:

Cette tasse qui fait peur mais qui donne quand même envie d'aller à Londres l'acheter pour tous ses amis.

Si ces goodies existaient vraiment, lequel vous donnerait envie de foncer à Londres claquer votre 2e pilier? La boîte à thé, parce que j'adore le thé, team premier degré. La tasse avec des oreilles-anses, elle est particulièrement chic. Les livres sterling, j'adore l'argent, la thune, la moula, tout ça. L'assiette, parce que j'adore Camilla, la désormais reine consort. Le timbre postal, car je suis philatéliste et monarchiste. Le mug Charles III pour aller avec le reste de ma collection royale.

RENDEZ-NOUS LA REINE 💔

