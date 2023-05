Ce 6 mai 2023, une intrigante silhouette prise en photo lors du couronnement du roi Charles III a mené aux plus grandes théories du complot. twitter

«Je ne suis pas Meghan Markle»

Beaucoup d'internautes étaient persuadés d'avoir pris en flagrant délit la Duchesse de Sussex au couronnement du roi Charles III, samedi. Voici la personne qui se cachait réellement derrière ces lunettes à la Jeffrey Dahmer.

Plus de «Divertissement»

«Meghan, tu ne nous tromperas pas!» Sur Twitter, nombreux sont les internautes à s'être persuadés d'avoir aperçu la Duchesse de Sussex au couronnement du roi Charles III. Cette dernière avait pourtant annoncé, quelques semaines plus tôt, ne pas se rendre à l'événement le plus important de la capitale britannique.

On vous expliquait tout ici: People Pas de Meghan Markle au couronnement: ce qu'en pense la famille royale de Marie-Adèle Copin

Or, ce 6 mai 2023, une intrigante silhouette prise en photo au sein de l'abbaye de Westminster, et largement partagée sur les réseaux sociaux, a mené aux plus grandes théories du complot. Des lunettes à la Jeffrey Dahmer, une coupe mulet et une moustache ébouriffée: aucun doute pour les internautes sur Twitter ayant scruté l'image jusqu'au moindre détail, l'Américaine de 41 ans avait sorti son plus beau déguisement pour se rendre, ni vu ni connu, au couronnement.

Si vous avez raté l'événement de l'année: Le grand n'importe quoi du couronnement de Charles en images de Fred Valet

Un septuagénaire

Mais c'est un loupé. Comme le rapporte la BBC ce mercredi, un homme s'est en effet vu forcé de taire les rumeurs. S'adressant à ces 107 000 abonnés sur TikTok, Sir Karl Jenkins, un compositeur de musique gallois, a confirmé son existence réelle et a donc juré ne pas être la femme du prince Harry:

«C'est bien moi! [...] J'ai été assez surpris de voir que certaines personnes avaient pensé que j'étais Meghan Markle déguisée. Quelqu'un a même écrit que j'étais là pour voler les joyaux de la couronne. Mais je ressemble à ça au quotidien.» Sir Karl Jenkins, compositeur gallois. tiktok

Voici la réponse de Sir Karl Jenkins: Vidéo: watson

Concernant sa moustache, qui a vivement été décriée du fait de son aspect quelque peu factice, l'homme de 79 ans a précisé qu'il la portait comme telle depuis ses 18 ans. La raison: «C'était ultra tendance à l'époque».

Sir Karl Jenkins a poursuivi en donnant des explications quant à sa présence à la cérémonie. Il se trouve que l'artiste a composé une pièce interprétée par l'orchestre du couronnement du roi Charles III. D'où son invitation à Westminster. (mndl)