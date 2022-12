Et pour que le chat puisse se faire les griffes dessus.

Parce que si on fait des gâteaux en forme de pattes de chats, on se doit de faire des biscuits en forme de chats.

Et en plus, sur le thème de Noël!

Plus de sujet sur Noël:

watson défie une joueuse de foot (et ça vaut le détour)

Plus de «Divertissement»

World of Watson

World of Watson

Boutcha: on a retrouvé le chat du «tweet de la honte» russe et il fait réagir

Les plus lus

Et vous? Ça va le chemin du travail? Pas trop de verglas?

L'hiver, il fait froid et surtout ça glisse. Voici une compilation des meilleures gamelles hivernales, en espérant bien sûr que si ça vous arrive, ça sera fait avec autant d'élégance.

«Debout les campeurs et ô les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui!» dit une voix enjouée sortie d'une radio qui vous ramène brutalement du pays des songes. Car oui, nous sommes en 2022, et vous avez encore un radio-réveil. Il est 7h, il fait encore nuit, la seule chose qui arrive un tant soit peu à vous sortir de la torpeur est le bruit assourdissant de la machine à café. Cette bulle malgré tout réconfortante, c'est chez vous et il va falloir en sortir.