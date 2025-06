En retard au boulot? Vous avez une bonne excuse: les fails

Hello everybody tout le monde! Eh oui! C'est mardi, c'est bientôt le week-end! On vous met une couche de fails.

De plus en plus de retraités sont propriétaires et ça pose un problème

Schwarzie fait n’importe quoi pour de l’argent

Alors que la Californie est le théâtre d’endurantes manifestations anti-Trump, son ancien gouverneur, Arnold Schwarzenegger, nourrit sa préretraite en tournant des âneries sur Netflix. Dans la 2e saison de la série Fubar, Terminator tire la patte et se transforme en somnifère.

Franchement, on l’aime bien, Schwarzie. Un acteur comme on n’en fait plus, qui a nourri son compte en banque et l’histoire d’Hollywood en jouant les gros bras dans des films d’action comme on n’en fait plus. A 77 ans (un de moins que Donald Trump), l’ancien Conan le barbare et ancien gouverneur des Etats-Unis continue de trainer ses basques dans les studios de tournage, mais la fibre artistique (et musculaire) ne suit pas.