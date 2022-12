Voici 20 films de Noël incontournables à voir en streaming

La saison des Fêtes est arrivée en Suisse. Certains ont déjà installé leurs décorations et les gens commencent à penser aux cadeaux. Mais il y a un autre point important de cette période: les films de Noël.

Leo Helfenberger Suivez-moi Lara Knuchel Suivez-moi

Quand est-ce qu'un film devient-il réellement un film de Noël? Question difficile. Parfois, c'est juste parce qu'il passe chaque année à la télévision pendant les Fêtes ou parce que l'histoire se déroule pendant cette période. On vous propose ici une sélection festive. Voici 20 films de Noël incontournables.

La Reine des Neiges (Frozen)

Image: red

L'histoire: Elsa, reine un poil coincée du cul, plonge accidentellement son royaume dans un hiver éternel. Sa sœur Anna, plus dévergondée, doit trouver un moyen de ramener le beau temps. Un bonhomme de neige qui parle et un renne sont de la partie.



Disney+

La Reine des Neiges (Frozen II):

Si vous voulez rester dans l'univers d'Arendelle, il y a une suite. L'histoire est un peu moins aboutie, mais ça se laisse regarder.

Disney+

Maman, j'ai raté l'avion

Image: red

L'histoire: Kevin, huit ans, est oublié par ses parents lorsqu'ils partent en vacances à Noël. Seul dans sa grande maison, il va devoir la protéger contre une bande de cambrioleurs, les casseurs-flotteurs. Le film a été un tel succès que trois suites ont été faites. Seul le deuxième film est encore regardable.

Disney+

Maman, j'ai encore raté l'avion

Quand une recette marche, il ne faut pas hésiter à la reproduire. La suite de Maman, j'ai raté l'avion se déroule à New York et on retrouve la magie de Noël de cette grande ville américaine. Fun fact: Donald Trump joue dedans. C'est pas un gage de qualité, mais ça a le mérite d'être relevé.

Disney+

Le Grinch

Image: red

L'histoire: Whoville attend avec impatience la période des Fêtes. Mais le Grinch n'aime pas Noël et va tout faire pour gâcher les festivités. Va-t-il y arriver?

Netflix

Amazon Prime Video

Love Actually

Image: red

L'histoire: On quitte New York pour rejoindre Londres. Ce film suit huit couples durant les Fêtes. On découvre ainsi comment ils gèrent le stress de cette période. Leurs histoires sont plus ou moins liées.

Amazon Prime Video

La trilogie Sissi

Bild: Universum Film A.G.

L'histoire: Un jeune empereur va se marier. Bien sûr, sa mère l'archiduchesse a déjà trouvé un bon parti pour lui. Mais sur le chemin qui le mène au mariage, il va rencontrer la jeune Sissi.

Netflix

Piège de cristal (Die Hard)

Bild: Twentieth Century Fox of Germany

L'histoire: La fête de Noël au Nakatomi Plaza à Los Angeles vire au cauchemar. L'officier de police John McClane tente de sauver sa femme Holly Gennaro et d'autres otages des griffes du terroriste allemand Hans Gruber. L'histoire de McClane se poursuivra sur cinq suites. On vous recommande uniquement le second (peut-être le meilleur) et le troisième.

Disney+

58 minutes pour vivre (Die Hard 2)

Disney+

Une journée en enfer (Die Hard 3)

Disney+

Charlie et la chocolaterie

Bild: Warner Bros. Pictures Germany

L'histoire: Visiter une chocolaterie, ça vous dit? Dans Charlie et la chocolaterie, le rêve de beaucoup se réalise en la personne du garçon Charlie Bucket. La visite est menée par l'unique et timide Willy Wonka et l'usine devient une terre de conte de fées.

Netflix

Edward aux mains d'argent

L'histoire: Restons dans l'univers de Tim Burton avec ce comte de 1990. Edward est un marginal qui vit à l'écart de la ville. A la place des mains, il a des ciseaux, car son inventeur est mort avant d'avoir eu le temps de le terminer. Il devient l'attraction du quartier.

Disney+

Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge

image: disney movies

L'histoire: Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus avares. Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses livres de comptes. Pendant la veille de Noël, il va être visité par trois esprits qui rouvriront les blessures oubliées et les regrets profondément enfouis.

Disney+

Falling for Christmas

Bild: netflix

L'histoire: Sierra Belmont est l'héritière pourrie gâtée d'une chaîne d'hôtels. Après un accident de ski, elle ne se souvient plus de rien. Elle est soignée dans un petit, mais charmant hôtel par un malheureux veuf et sa fille dans l'espoir de recouvrer sa mémoire.

On n'a pas trop aimé, mais ça se laisse regarder si vous êtes des fragiles:

Netflix

Love Hard

Bild: EuroVideo

L'histoire: Pour rester dans le style «film d'amour», on vous propose cette belle surprise de l'an passé. Natalie, une célibataire de Los Angeles, traverse le pays pendant les Fêtes pour surprendre l'homme qu'elle a rencontré sur Tinder, mais découvre qu'elle s'est faite catfish.

Netflix

Gremlins

image: Warner-Columbia

L'histoire: Un ado libère accidentellement une horde de monstres verts et gluants dans sa petite ville. Il doit trouver un moyen de reprendre le contrôle des Gremlins.

Non disponible en streaming, mais disponible à la location sur Apple TV et Google Play.

Gremlins 2: La nouvelle génération

Non disponible en streaming, mais disponible à la location sur Apple TV et Google Play.

L'Etrange Noël de monsieur Jack

Bild: Walt Disney Studio Motion Pictures Germany

L'histoire: Jack Skellington est le roi de Halloween, mais il en a marre de la fête des citrouilles et des bonbons. Un jour, il décide de s'emparer de la fête de Noël...

Disney+

The Holiday

Image: red

L'histoire: D'un côté, il y a une Américaine de Los Angeles qui se fait tromper par son copain, de l'autre, une célibataire britannique. Les deux femmes vont échanger leur maison pour les vacances de fin d'année. Est-ce qu'elles auront plus de chance de trouver l'amour?

Netflix

Amazon Prime Video

Le Pôle Express

Image: red

L'histoire: Le Père Noël existe-t-il? C'est la question que se pose un petit garçon dans son lit le soir de Noël. À sa grande surprise, il entend soudain le bruit d'un train devant sa fenêtre. Le contrôleur invite le garçon à l'accompagner lors d'un voyage au pôle Nord avec d'autres enfants sceptiques. Tom Hanks joue ici cinq rôles incroyables!

Netflix

Miracle sur la 34e rue

Bild: Twenieth Century Fox of Germany

L'histoire: Le Père Noël a-t-il été accidentellement arrêté parce qu'il était considéré comme un vieil homme fou? Un avocat prend en charge cette affaire inhabituelle.

Disney+

The Santa Clause

Bild: Sony Pictures

L'histoire: Cette comédie met en scène Tim Allen dans le rôle de Scott Calvin, un homme ordinaire qui fait accidentellement tomber le Père Noël de son toit la veille de Noël. Scott doit prendre les rennes du traîneau et doit devenir le nouveau Père Noël et convaincre ceux qu'il aime qu'il est bien Santa Claus.

Disney+

Mr. Popper et ses pingouins

Bild: twentieth century fox

L'histoire: Enfant, Tommy Popper attendait impatiemment les occasions de parler par radio à son père, un explorateur. Des années plus tard, Popper est devenu un brillant promoteur immobilier à Manhattan. Sa réussite lui a coûté son couple et il ne voit pratiquement pas ses enfants. Mais sa vie solitaire et luxueuse dans son appartement de Park Avenue est sur le point de basculer lorsqu'il reçoit une caisse remplie de pingouins, un cadeau de son paternel.

Dsiney+

Holidate

Bild: netflix

L'histoire: Une femme et un homme se font chambrer chaque année par leur famille lors du repas de famille de fin d'année parce qu'ils sont encore célibataires. Cette année, ils en ont assez et décident spontanément d'être les dates de vacances l'un de l'autre.

Netflix

Hook: la revanche du capitaine Crochet

L'histoire: Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d'affaires. Il a tout oublié de ses merveilleuses aventures au pays imaginaire. Mais le capitaine Crochet, lui, ne l'a pas oublié.