Ces 27 photos d'animaux avant et après le bain vont serrer votre petit cœur

Certains chats et chiens sont comme Gizmo, il faut éviter de les mouiller sinon ils se transforment en Gremlins.

Ce n'est que de l'eau et pourtant, en les voyant mouillés, on ne peut s'empêcher d'avoir de la peine pour eux. Voici des chats et des chiens avant et après avoir pris un bain.

Si ça peut vous consoler, sachez qu'après avoir été lavés, nos compagnons à quatre pattes auront le poil brillant.

«Oh no!»

Image: boredpanda

«Ma vengeance sera terrible»

Image: boredpanda

«Je boude»

Image: boredpanda

Punk is not dead.

Image: boredpanda

«Mouillé, je me sens fragile face aux agressions du monde extérieur»

Image: boredpanda

Chat fluffy vs chat nu?

Image: boredpanda

Pourquoi tant de souffrance?

Bad hair, don't care.

Image: boredpanda

Au moins, il y en a un qui est toujours content.

Drôle de famille.

Image: boredpanda

C'est presque deux chats différents.

Image: boredpanda

Il sentait qu'il y avait entourloupe.

Image: boredpanda

Gizmo vs Gremlin

Image: boredpanda

La surprise puis la rancune.

Image: boredpanda

La première photo semble avoir été prise après le bain.

Image: boredpanda

Ça va bien se passer, t'inquiète pas.

Image: boredpanda

Tout est dans le yeux.

Image: boredpanda

Ah ouais, ça change.

Image: boredpanda

Drama queen.

Image: boredpanda

Ooooooohhhh!

Image: boredpanda

Qu'est-ce que tu es fine ma chérie! C'est le thé laxatif?

Mouillés ou pas, certains sont grincheux.

Image: boredpanda

Regardez comme il est content après.

Image: boredpanda

Observez bien la position du chat avant le bain (il voulait pas.)

Image: boredpanda

Deux salles, deux ambiances.

Image: boredpanda

Bain? Bain.

Il sait...

Image: boredpanda

