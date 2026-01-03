Qui est le plus beau James Bond, selon l'IA et le nombre d'or? keystone / shutterstock / dr

Voici le James Bond le plus séduisant

Et si on utilisait l'intelligence artificielle et la loi du nombre d'or pour savoir quels acteurs incarnant James Bond ont les visages les plus parfaits? Un site britannique l'a fait.

Qui sera le prochain James Bond? Alors que le réalisateur du prochain opus de la série, vendue à Amazon, est connu en la personne de Denis Villeneuve, rien ne filtre sur le choix définitif de l'acteur qui campera l'agent secret britannique.

Les fans sont sur le qui-vive, mais aussi les bookmakers britanniques, qui ont fait une tradition de parier sur le prétendant — Aaron Taylor-Johnson a actuellement la cote. Le site de paris MyBettingSites a profité de l'occasion pour déterminer dans quels films l'agent 007 était le plus séduisant.

Utilisant l'intelligence artificielle et une série d'images issues des 25 films de la saga, sous différents angles et postures, la méthodologie inclut le nombre d'or, cette proportion géométrique permettant de déterminer la mesure parfaite de toutes choses. Y compris, l'esthétique du visage de notre espion britannique préféré. Il en ressort un Top 10 étonnant.



Roger Moore, dandy devant l'éternel

Les deux premières places sont occupées par deux films de l'ère Roger Moore, considérée comme grotesque par certains fans — personnellement, c'est ma période préférée. On y trouve le premier film avec le gentleman, Vivre et laisser mourir (Live and let die) ainsi que le dernier, Dangereusement vôtre (A view to a kill).

Roger Moore dans Vivre et laisser mourir. dr

On le retrouve aussi en place 4 avec l'Homme au pistolet d'or (The man with the golden gun) et en 8 avec Rien que pour vos yeux (For your eyes only). Avec quatre entrées dans le Top 10, c'est le James Bond le plus BG selon l'IA et le nombre d'or.

Daniel Craig, beau bourrin

En troisième position, on trouve le bien connu Daniel Craig dans le dernier épisode en date de la saga, Mourir peut attendre (No time to die), mais aussi Spectre et Quantum of solace, en dixième place.



Daniel Craig dans Mourir peut attendre. dr

Sean Connery, l'original

Suit ensuite en cinquième position l'original jamais inégalé, le OG Bond, celui sans qui rien n'aurait jamais été possible: Sean Connery, dans le tout premier opus de la série, James Bond contre Dr No. C'est sa seule entrée dans ce top.

Sean Connery dans James Bond contre Dr No. getty images

Pierce Brosnan (et son brushing)

En septième place, on retrouve Pierce Brosnan. L'acteur irlandais au brushing parfait s'y hisse avec son rôle dans le sous-estimé Demain ne meurt jamais (Tomorrow never dies). On le retrouve également en neuvième place avec son quatrième (et plus mauvais) film, Meurs un autre jour (Die another day).

Pierce Brosnan dans Demain ne meurt jamais (Tomorrow never dies). dr

Et les autres

Aucune trace des plus éphémères Timothy Dalton et George Lazenby dans ce top. En même temps, les deux ne comptabilisent à eux deux que trois films (deux films dans les années 1980 pour Dalton et Au service secret de sa Majesté pour Lazenby).