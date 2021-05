Divertissement

Qui veut un joli sac façon «j'ai un chat empaillé dans le dos»?



Un designer japonais a présenté sur les réseaux sociaux un sac chat particulièrement réaliste. Loin d'être rebutés, les internautes ont fait exploser les commandes.

Pourquoi adopter un chat qui ne fait que manger, dormir et griffer le canapé, qui coûte un bras en frais de vétérinaire et dans lequel on ne peut rien ranger, quand on peut acheter un sac à dos chat hyper réaliste?

Le designer japonais PICO a présenté sa dernière création sur Twitter et Instagram il y a quelques jours. La fourrure de l'animal, ses yeux, ses moustaches, rien n'a été laissé au hasard. Mignon et creepy à la fois.

Vif succès, puisqu'à peine deux jours plus tard, il indiquait ne plus accepter de nouvelles commandes jusqu'à nouvel avis.

Soyez rassurés, ce sac n'est pas fabriqué à base de vrais chats. D'ailleurs, sur Instagram, PICO partage les coulisses de sa production (et on voit bien que la tête est rajoutée après, donc c'est fake, calmez-vous).

Comptez quand même 140'000 yens pour vous accrocher un sac félin dans le dos, soit la modique somme d'environ 1200 francs. Pour les plus petites bourses, il existe aussi des... bourses. Une jolie tête de chat destinée à accueillir votre petite monnaie coûte environ 250 francs.

Si le félin semble être la muse de PICO, il lui a aussi fait des infidélités pour réaliser d'étonnantes poupées d’écureuils ou de chiens, toujours dans un esprit taxidermiste.

