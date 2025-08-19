«Emily in Paris» a débarqué à Venise

L'équipe de tournage de la série à succès «Emily in Paris» a posé ses valises dans la Cité des Doges ce vendredi. Images.

Au revoir Paris, ciao Venezia!

La saison 5 d’Emily in Paris est en plein tournage à Venise. Après Paris et Rome, Emily explore désormais la Sérénissime, entre Grand Canal et ambiance dolce vita. Sur des clichés partagés sur les réseaux sociaux, l'on peut apercevoir Lily Collins, Ashley Park (Mindy) et Eugenio Franceschini, qui incarne son nouveau prétendant italien Marcello.

La série Netflix continue de jouer la carte du voyage, au grand plaisir des fans…et du président de la région Vénétie, Luca Zaia, qui s'est réjoui sur les réseaux que Venise serve de décor à la série culte.

En revanche, de nombreux habitants font la moue: certains redoutent une nouvelle vague de tourisme autour du tournage. Il faut dire que la ville a déjà été sous le feu des projecteurs en raison du mariage de Jeff Bezos. Le tournage, qui doit se prolonger sur place jusqu'au 25 août, tombe lui aussi en plein cœur de la haute saison de la ville, déjà touchée par le tourisme de masse.

La saison 5 devrait arriver sur Netflix d’ici la fin de l’année. L'action se déroule initialement dans la capitale française, mais certains des nouveaux épisodes se déroulent à Rome.

