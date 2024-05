«Quotidien» risque fort de se pointer en Valais en octobre

Le Valais en a rêvé, le Valais l'a fait: le 6 octobre aura lieu le premier championnat suisse de coupe mulet. L'équipe de Yann Barthès va probablement avoir écho de cet événement ô combien important.

C'est à se demander pourquoi il n'y avait pas encore une telle compétition en Suisse. Le premier championnat national de coupe mulet se déroulera le 6 octobre à la foire du Valais à Martigny, soit le dernier jour de la manifestation qui commence le 27 septembre.

La coupe mulet, patrimoine culturel du Valais au même titre que l'apéro et les jacuzzis aura donc un champion ou une championne, comme nous le précise Samuel Bonvin, directeur général de la foire du Valais.

«La coupe mulet est très à la mode chez les hommes comme chez les femmes, notamment dans les milieux urbains, à Berlin par exemple. C'est devenu quelque chose de stylé.»

Les hommes comme les femmes peuvent y participer. foireduvalais

Tous les mulets sont acceptés au concours qui s'appelle officiellement «Swiss Mullet Cup» (ça claque tout de suite plus en anglais).

On peut déjà s'inscrire sur le site, soit en envoyant une photo de son mulet existant soit en s'assurant que le mulet soit bien garni pour le jour J. Une cinquantaine de participants est attendue.

Mais alors c'est quoi une bonne coupe mulet?

«Il faut évidemment que les cheveux soient longs dans la nuque et court devant. Un semi-chauve peut tout à fait avoir un mulet. Mais une bonne coupe mulet c'est avant tout un état d'esprit. Il faut être fier de la porter», explique Samuel Bonvin. Le look, les accessoires, l'attitude seront également examinés.

Une inspiration👇

Le jury en charge de cette lourde tâche sera composé de personnalités suisses qui ont porté ou qui portent le mulet, nous précise Samuel Bonvin. Ça réduit pas mal le spectre des possibles. «Oh non, vous seriez étonné! Il y en a plus qu'on ne croit.» Pour le moment, pas de name-dropping, mais il rappelle que c'est un concours bon enfant et que les gens sont là pour s'amuser, même si le premier prix fait saliver: un voyage jusqu'à une finale européenne, en France ou en Belgique.

Que vous montiez sur l'estrade ou non pour défiler, sachez que si vous portez fièrement le mulet, l'entrée de la foire sera gratuite. Et Quotidien risque fort de se régaler.

