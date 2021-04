Divertissement

Chiens

Êtes-vous pour ou contre les Crocs pour chiens? Votez!



Image: geharty

Ça ne sert à rien mais c’est marrant: il existe des Crocs pour toutous. Donnez-nous votre avis sur ce trend qui a du chien (pardon).

Ce ne sont pas des Crocs de la marque Crocs (oui, je sais, vous êtes déçus) mais quand même, on est sur une bien belle invention. On dit merci à l’entreprise Geharty qui produit ces sabots en plastique pour chiens et qui sont disponibles sur Amazon.

Pour ou contre les Crocs pour chiens? Team premier degré🙋 je suis contre! Team deuxième degré🙋‍♂️ je suis pour!

Sur la fiche du produit, il est précisé que ces souliers ne s’adressent qu’aux chiens de petite taille et qu’ils sont uniquement décoratifs. En gros, c’est juste pour faire des photos et les poster sur Instagram.

Non mais sérieux, c'est tellemet chou! Image: GEHARTY

