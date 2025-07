Les 23 fails les plus drôles de la semaine sont là!

Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Nous avons fait une exception aujourd'hui et opté pour un titre un peu moins recherché et plus concis. Après tout, il n'est pas toujours nécessaire de se donner autant d'importance.

De plus, l'important est que les fails soient de qualité et qu'ils vous soient servis chaque semaine sans exception.

Vous êtes prêts? LegggoooOOOOoooooo!!

Que la course commence, et que le meilleur soit trempé!

Pas mal pour un débutant...

¯\_(ツ)_/¯

C'est toujours agréable lorsque les enfants aident à la maison ou à des tâches.

En parlant des enfants: ce qui est beau, c'est leur curiosité.

Avez-vous déjà pris votre petit-déjeuner? (Le plus grand échec de la semaine.)



Le pire sensation au monde...

Au moins, elle sera attentive désormais.

Oui, oui, oui,... Non? Oh.

Des choses qui n'arrivent que le mardi:

Et maintenant, quelques images...

Quand vous êtes allé au buffet un peu trop souvent lors de vacances All inclusive.



Un utilisateur de Reddit écrit: «J'étais en vacances à Kauai, à Hawaï, et je faisais du shopping. Il y avait un magasin appelé "Backdoor"»:

Avons-nous déjà eu un tatouage de la semaine?

Un problème bien connu:

Pas pour le chat; ça ne lui pose aucun problème. Évidemment.

Et voilà pourquoi les bougies romantiques n’ont pas leur place au bureau:

Les publicités collées sur les bus sont rarement une bonne idée. Aujourd'hui: Brad Pitt, dans son nouveau film.

Rien n'est vraiment prévisible en marketing.

Et ici: Un drame en six actes.

Le chat a été «secouru» avec succès. On l'espère.

Le Fake drôle de la semaine:

Trouvé par un utilisateur de Reddit au Kosovo.

Oups!

Il va bien, il va bien.

La taille compte!

Une performance presque parfaite.

Il est heureux de ses nouveaux cheveux. 🥰

Et... (Attention, c'est un peu dégoûtant.)

... CiaooOOOOoooooo!

Bonus-Win

Nous ne savons pas à quoi sert cette compétence, mais nous sommes plus qu’impressionnés.