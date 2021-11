25 photos de chiens dans des sacs (même un Saint-Bernard)

Dans les transports publics à New York, les propriétaires de chiens mettent leur toutou dans un cabas ou un sac à dos pour éviter de payer un supplément.

Le compte Instagram @bagdogs rassemble les photos de chiens dans des sacs dans les transports en commun. Dans certaines villes comme New York, les toutous qui rentrent dans un sac ne paient pas de ticket. Du coup, les New-Yorkais jouent sur les mots. Ils prennent un sac Ikea gigantesque, font quatre trous pour les pattes et voilà! Le doggo est dans un sac et ne paie pas.

Sachez qu'en Suisse, dans les trains CFF, les petits chiens dans un panier, une cage ou un autre moyen approprié sont considérés comme bagage à main et peuvent voyager gratuitement dans les compartiments voyageurs. Par contre, les grands chiens paient un ticket demi-tarif. Il serait peut-être temps de faire comme les New-Yorkais.

Il tire la langue à qui?

Pas de bras, pas de chocolat

Tête dans le cul ce matin?

Je confirme, tête dans le cul

So fluffy!

Je vous avais promis un Saint-Bernard dans un sac Ikea

On n'est pas bien, là?

Discipline

Sac à chien à terre!

«Heeey! »

«Béatrice, regarde, quelqu'un nous photographie»

«Quoi?! Le documentaire sur Nabilla est déjà sorti?!!»

Binôme be like

Attention, je crois que le sac est en train de manger le chien

Oooooh!

Il a l'air de kiffer

Quel chic!

«J'étais à un concert de rock là, je rentre, je suis défracté»

C'est l'heure de la sieste

«Tu veux ma photo?»

Je crois que le chien s'appelle Ashley

«Je suis aussi étonné que vous de cette tenue»

Unagi

Bonne nuit

«Je suis mieux là que par terre»

