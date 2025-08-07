bien ensoleillé26°
Une édition très rare du «Hobbit» a été vendue pour une fortune

erstes Hobbit Buch in London versteigert
Image: auctioneum.co.uk

Une édition très rare du «Hobbit» a été vendue pour une fortune

Une première édition rare du Hobbit a été vendue pour un joli pactole. Il s'agit d'une «trouvaille d'une rareté inimaginable», selon la maison de vente aux enchères.
07.08.2025, 14:5907.08.2025, 14:59
En Grande-Bretagne, une rare première édition du roman de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, a été vendue aux enchères. Mercredi, un collectionneur britannique a offert 43 000 livres sterling (environ 46 000 francs suisses) pour le livre et a remporté l'enchère.

D'après la maison de vente aux enchères Auctioneum, la première édition est l'un des 1500 seuls exemplaires imprimés en 1937. Parmi ceux-ci, il n'en existerait aujourd'hui probablement que quelques centaines, ce qui leur assure une place parmi les «livres les plus recherchés de la littérature moderne».

Des enchérisseurs du monde entier ont fait monter les prix, ce qui a permis à l'exemplaire d'atteindre finalement quatre fois la somme attendue par la maison de ventes. «C'est un résultat magnifique pour un livre tout à fait spécial», a déclaré Caitlin Riley, spécialiste des livres rares chez Auctioneum.

Un employé d'une maison de vente aux enchères a découvert le livre sur une vieille étagère lors d'un vide-grenier à Bristol.

Avant la vente, Caitlin Riley avait assuré que «personne ne savait que le livre se trouvait là». Elle a raconté qu'elle avait sorti le livre relié en tissu vert et l'avait feuilleté: «Je n'en croyais pas mes yeux.» Le livre est illustré de dessins en noir et blanc de la main de Tolkien.

«C'est une trouvaille d'une rareté inimaginable»
Caitlin Riley

Une histoire de connexions

Tolkien a écrit Le Hobbit, ou L'Histoire d'un aller et retour (titre original The Hobbit or There and Back Again) alors qu'il était professeur à l'université d'Oxford. Le livre retrouvé provient de la bibliothèque familiale du botaniste Hubert Priestley, qui avait des liens avec l'université.

«Il est probable que les deux hommes se soient connus», a expliqué la maison de ventes. Par exemple, Priestley et Tolkien auraient tous deux correspondu avec l'auteur C.S. Lewis, qui enseignait également à Oxford.

En 2015, une première édition du Hobbit annotée par Tolkien avec une dédicace en elfique avait été vendue aux enchères chez Sotheby's à Londres pour l'équivalent de 175 000 francs suisses.

Le Hobbit est le prédécesseur de la légendaire série Le Seigneur des Anneaux de Tolkien et s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde.

(sda/afp)

L’article