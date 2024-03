Le campus de recherche de la société Huawei, en Chine, a copié l'Europe. (Et la Suisse romande.) Getty Images AsiaPac

Une réplique de cette ville romande a été construite en Chine

Sur le récent (et imposant) campus de la société Huawei à Shenzhen, en Chine, 25 000 employés travaillent quotidiennement. Petite particularité, son site est divisé en 108 bâtiments, tous inspirés d'un monument emblématique européens. Venez, on visite... un petit coin de «Fribourg». Mais pas que.

Si le monde est petit, les réseaux sociaux en sont peut-être l'épicentre. Cela expliquerait pourquoi une série de photographies, publiées mardi matin, a réveillé les élans architecturaux d'une bonne partie des Européens. Et pour cause: cette publication a été vue dix millions de fois en treize heures sur la plateforme d'Elon Musk. Son auteur? «The Cultural Tutor», suivi par près de 2 millions d'abonnés.

Et de quoi parlait-ce post, mardi matin?

Du campus de la société chinoise Huawei. Getty Images AsiaPac

Non, nous ne sommes pas en Europe, mais presque. Sur la rive sud du lac Songshan, à Dongguan, le campus Ox Horn, où travaillent 25 000 employés de la compagnie de télécommunication se dressent 108 bâtisses, réparties en douze zones. Ces zones sont inspirées de monuments de plusieurs villes européennes.

De Paris à Grenade et de la République tchèque à la Hongrie, cet immense centre de recherche, inauguré en juin 2018, est littéralement un petit Vieux Continent à lui tout seul, qui s'étend sur plus de 1,4 million de mètres carrés. Coup de cette petite lubie du fondateur de Huawei, Ren Zhengfei? 1,5 millard de dollars. Pour couronner le tout, chaque zone emprunte le nom de la ville dont elle a amoureusement piqué l'atmosphère.

Spoiler, pour se déplacer dans ce campus ahurissant, les chercheurs grimpent dans un train que les Suisses connaissent... très bien.

Allez, on fait le tour du propriétaire ensemble?

Paris

Et on commence par Versailles La copie...

... L'original.

La Bibliothèque nationale de France

La Cité universitaire de Paris

... Puis au loin... dans la brume... en Chine.

La Bourgogne!

Bon, c'est vrai que là, on se croirait plutôt à Europa-Park.

Oxford

Bruges

Grenade

Verone

Pour cette ville italienne, Huawei a mis les bouchées doubles, en reproduisant une bonne partie des monuments.

Český Krumlov

Comme si on y était (en Tchéquie).

Heidelberg

Son célèbre château.

Et son Old Bridge.

Bologne

Et la Suisse dans tout ça?

Calmez-vous! Evidemment que le fondateur de Huawei a pensé à la beauté si typique de la Suisse. Et plutôt deux fois qu'une. Mais plutôt que de porter son choix sur des évidences et des clichés, comme le jet d'eau de Genève, le Palais fédéral, Grindelwald ou le Cervin, la société chinoise s'est rabattue sur une particularité du... canton de Fribourg.

Plus précisément, la ville de Morat et sa célèbre Berntor.​

Bluffant, non?

Le journal La Liberté, qui est manifestement tombé sur la même publication que nous (et dix autres millions d'internautes), est lui aussi abasourdi. Au point de lancer un coup de fil à l'Office du tourisme de la commune, qui se montrera... tout aussi abasourdie par cette (pourtant vieille) nouvelle.

«Il est fascinant d’apprendre qu’une réplique de cet édifice existe sur le campus Huawei. Cette présence témoigne de la reconnaissance internationale pour l’architecture et la culture suisse» L'Office du tourisme de Morat

Last but not least, vous apprendrez certainement vous aussi que le seul moyen de transport dans le campus n'est autre qu'un petit train rouge, fortement (et volontairement) inspiré de celui qui se balade autour de la Jungfrau.

Le vrai... Image: KEYSTONE

Et le «faux».