Quant au film, rendez-vous au cinéma le 19 juillet 2023. Le long-métrage réalisé par Gretha Gerwing (Lady Bird) et co-écrit avec Noah Baumbach (White Noise) met en scène Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles de Barbie et Ken.

La villa est également composée d'une piste disco, d'une piscine à débordement, d'un espace dédié au sport et d'un petit jardin dans lequel vous pourrez vous adonner au barbecue (attention néanmoins, car les grillades sont en plastique). L'ensemble baigne dans une déco qui oscille entre le rose et le bleu, prouve bien que Ken «n'est pas juste Ken», comme l'affiche du film tend à nous le faire croire.

Ainsi, en bon américain qu'il est, on retrouve le thème du ranch avec des Santiags, des Stetsons et tout ce qui touche au monde équestre. Le tout cohabite volontiers avec une autre vibe typiquement californienne: le surf. Durant leur séjour, les clients auront également l'occasion de parcourir la garde-robe de Ken, afin que l'habillement match avec le reste de la maison.

Cette maison a été redécorée en partenariat avec Mattel qui détient les droits de la plus célèbre des poupées. Mais plus qu'une simple maison Barbie recouverte de rose, c'est avant tout la maison de Ken. En effet, l'architecte d'intérieur n'est autre que le bellâtre lui-même et il y a mis toute sa «kenergie».

C'est le «dog office day»! Votez pour votre chien préféré de la rédac

Aujourd'hui, c'est la journée «Emmenez votre chien au travail» créée (évidemment) aux Etats-Unis. Chez watson, on est plusieurs à prendre notre toutou au bureau et forcément, chacun est persuadé que son chien est le plus beau et le plus intelligent. Il est temps de trancher!

Chers lecteurs, on a besoin de votre aide. A l'occasion du «Dog Office Day» qui a lieu le 23 juin, on vous sollicite pour trancher sur une question ô combien importante: quel est le chien le plus chou de la rédac?