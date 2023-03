15 trucs que les acteurs ont volé sur les plateaux de tournage

15 trucs que les acteurs ont volés sur les plateaux de tournage

Les acteurs sont souvent autorisés à garder des choses venant du plateau. Mais certains d'entre eux emportent des souvenirs avec eux qu'ils ne sont pas censés prendre.

Dans une interview accordée à People, Rupert Grint, l'acteur qui joue Ron dans Harry Potter a avoué que malgré une haute surveillance sur le plateau, il a volé un petit souvenir:

«Les derniers jours de tournage, des agents de sécurité se tenaient aux portes et fouillaient littéralement les voitures. Mais je me suis enfui avec le numéro de la porte de la maison d'Harry. J'ai dû la dévisser. C'était tellement louche.»

La maison de Harry dans Harry Potter à l'école des sorciers. image: warner bros.

Il n'est pas le premier et certainement pas le dernier acteur à quitter le plateau de tournage avec un petit souvenir. Dans des interviews ou en ligne, les stars n'hésitent pas à dire haut et fort quels accessoires elles ont secrètement emportés avec elles.

Daniel Radcliffe

La sécurité n'a pas non plus empêché Daniel Radcliffe de voler les fameuses lunettes de Harry. Deux paires: celle du premier et celle du dernier film.

Vu la tête de Harry, il est probablement en cours avec Rogue. Bild: warner bros.

Bryan Cranston

Bryan Cranston a également volé une paire de lunettes. Il les portait en tant que Walter White dans Breaking Bad. Il portait également le chapeau d'Heisenberg et l'a volé à la fin.

Bryan Cranston dans le rôle de Walter White.. image: amc

Maisie Williams

Maisie Williams a joué Arya Stark dans la série Game of Thrones. Elle a admis avoir volé la veste en cuir marron de son personnage sur le plateau.

Maisie Williams en tant que Arya Stark. Bild: hbo

Ryan Reynolds

Après la fin de Deadpool, l'acteur principal Ryan Reynolds a ramené le costume iconique à la maison.

Ryan Reynolds en tant que Deadpool. image: 20th century fox

Kristen Stewart

De la saga Twilight, Kristen Stewart a gardé plusieurs bagues de Bella. Parmi elles se trouve la bague de fiançailles que Bella reçoit d'Edward. «Les bagues sont très importantes pour moi», a déclaré l'actrice lors d'une conférence de presse.

Edward avait donné à Bella une bague de fiançailles. image: Summit Entertainment

Matt LeBlanc

Dans Friends, Matt LeBlanc joue Joey qui vit avec son meilleur ami Chandler. Un élément récurrent dans son appartement est un tableau magnétique. LeBlanc a volé et l'a ensuite donné à la personne qui a toujours écrit et dessiné de nouveaux messages dessus avant les épisodes. Quel homme bien.

Joey serait-il en train de se faire engueuler par Chandler? image: nbc

Adam Scott

Adam Scott (qui joue Ben Wyatt) a volé son badge sur son bureau en souvenir de son passage à Parks and Recreation.

Ben Wyatt, City Manager. image: nbc

Vanessa Hudgens

Dans High School Musical, Troy a offert à sa chérie du lycée, Gabriella, un collier avec l'initiale de son nom. L'actrice Gabriella Vanessa Hudgens a toujours cette chaîne chez elle.

Troy et Gabriella étaient profondément amoureux dans High School Musical. Vanessa Hudgens et Zac Efron étaient également ensemble dans la vraie vie pendant plusieurs années. image: disney channel

Lauren Graham

Avant de filmer les reprises des Gilmore Girls, Lauren Graham a admis avoir volé une veste sur le plateau.

Du plateau, Lauren Graham a pris des aimants de réfrigérateur et des photos d'elle et d'Alexis Bledel. Elle a également volé un drapeau de Yale dans la chambre de Rory pour Bledel. C'est ce qu'elle a écrit dans son livre, Talking As Fast As I Can.

Rory (joué par Alexis Bledel) avec sa mère, Lorelai (jouée par Lauren Graham). image: Saeed Adyani/Netflix

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth est connu pour son rôle de Thor brandissant un marteau dans les films Marvel. Pas un mais cinq de ces marteaux traînent chez lui .

Thor et son marteau sont inséparables. image: disney

Dakota Johnson

Quel est l'avantage de jouer le rôle principal féminin dans un film comme Fifty Shades of Grey? De beaux sous-vêtements à perte de vue. Dakota Johnson a avoué avoir volé pas mal de choses sur le plateau .

Dakota Johnson, la klepto des petites culottes. image: universal

Ian McKellen

Sur le plateau du Seigneur des Anneaux, Ian McKellen (qui joue Gandalf) a pris les clés de Bag End, la maison de Bilbo et Frodon. Dans un livestream Reddit, McKellen a déclaré que le réalisateur Peter Jackson a cherché ces clés mais qu'il ne les trouvera jamais.

Gandalf chez Bilbo. Bild: warner bros.

Chadwick Boseman

Dans Black Panther, Chadwick Boseman portait un bracelet en perles de Komoyo qu'il a ramené chez lui après le tournage et qu'il a également beaucoup porté en privé. Ainsi, il a fait une apparition chez Jimmy Kimmel Live où il a avoué avoir volé le bijou.

Bild: disney

Tom Sturridge

Lorsque Tom Sturridge a admis dans une interview vidéo qu'il avait pris le sac rempli de sable du tournage de The Sandman, même sa collègue Vivienne Acheampong a été choquée. Mais Sturridge a dit qu'il le garderait dans un endroit sûr au cas où ils en auraient à nouveau besoin.

Tom Sturridge avec le fameux masque et le sac de sable dans la série Netflix The Sandman. image: LIAM DANIEL/NETFLIX

