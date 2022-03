Will Smith annonce une suite pour «I Am Legend»

Le premier film, avec Will Smith, est sorti en 2007 et a connu un succès planétaire. L'acteur vient d'annoncer un deuxième «I Am Legend» avec Michael B. Jordan.

Voilà quinze ans que Will Smith a sauvé le monde d'une vilaine pandémie, une sale histoire de vaccin contre le cancer qui transforme les gens en zombies, dans le film apocalyptique «I am Legend». L'acteur américain de 53 ans y incarnait un virologue à la recherche d'un remède.

Sur Instagram, Will Smith a récemment publié une photo de ce monde apocalyptique en taguant l'acteur Michael B. Jordan, vu notamment dans les films «Black Panther» et «Creed».

Dans le nouveau long-métrage, on retrouvera donc Michael B. Jordan et Will Smith, qui sera également le producteur du film. Les détails, y compris l'intrigue, ne sont pas connus, pas plus qu'une date de sortie.

ATTENTION, SPOILER!

(Pour ceux qui n'ont pas vu «I Am Legend»)

Comme le personnage de Will Smith meurt à la fin du film, la manière dont il reviendra dans ce deuxième volet n'est pas encore claire. Il pourrait s'agir d'un préquel.

Vous aussi ça vous énerve que ce soit «I Am Legend» et pas «I Am A Legend»? Ouais, c'est très énervant. J'avais jamais remarqué! Merci watson!

Ça aussi, ça date de la même époque que le premier «I Am Legend»:

Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique

1 / 25 Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique

Restons dans le cinéma avec Marie s'infiltre et ses fesses au Césars: