Dans «Cocaine Bear» des enfants prennent de la coke et c'est drôle

Cocaine Bear, le film pseudo-inspiré d'une histoire vraie, est actuellement au cinéma. Cette comédie déjantée met en scène un ours brun (ou noir, j'arrive jamais à faire la différence) défoncé à la coke qui démembre toute personne ayant la malchance de croiser son chemin.

Quand un film commence en citant Wikipédia, on sait qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. «Les ours noirs ne sont pas des animaux territoriaux» peut-on lire dès l'ouverture. Cette référence à l'encyclopédie en ligne est à l'image de l'ensemble du film: une bonne blague. Même chez watson, on la fait régulièrement. Je me suis dit: «Ok, c'est le genre d'humour que j'aime». J'ai tout de suite eu envie d'entrer tête la première dans cette histoire d'ours noir, le museau bourré de cocaïne.

Tout commence en 1985 lorsqu'une cargaison de coke est balancée d'un avion par un narcotrafiquant visiblement sur le point de se crasher. Plusieurs sacs de sport contenant chacun des paquets de poudre blanche volent au-dessus d'une forêt américaine. Il y en a pour 14 millions de dollars. Le cartel va vouloir récupérer cette drogue et va envoyer ses hommes sur le terrain. Problème, l'ours noir qui vit dans cette forêt a trouvé la coco avant eux et désormais, il est accro, le rendant très agressif, un peu comme vos amis à 26 heures du matin, en after.

La bande-annonce à voir ici:

Au même moment, Dee Dee, une enfant de 11 ans, décide de sécher l'école avec son ami Henry, un gamin blond qui pourrait poser pour Burberry Kids tellement il est chou. Il est incarné par Christian Convery (Gus dans la série Sweet Tooth.) Ces deux enfants offrent d'ailleurs l'un des moments les plus marrants du film lorsqu'ils tombent sur un paquet de cocaïne qu'ils décident de goûter. Conscients qu'il s'agit de drogue, ils ne savent pour autant pas comment la consommer, alors ils décident d'en mettre une grosse poignée dans la bouche. Comme quoi, parfois, les enfants sont formidables.

Ça ressemble à quoi un ours sous cocaïne?

En plus d'être marrant, Cocaine Bear assume ses absurdités et les amplifie en intégrant des scènes gores dans des scènes comiques, comme lorsque l'ours arrache la jambe couverte de cocaïne d'un randonneur avant de se faire un trait. Ce n'est pas dégueu gratuitement, mais on n'a jamais l'impression que le film se retient.

I'm in love with the coco!🎵

Il y a également une scène particulièrement sanglante où l'ours poursuit une ambulance et réussit à sauter dans le véhicule et faire voler la civière sur laquelle se trouve une éclopée. Rien n'est crédible et pourtant, on se laisse porter, on rigole quand la tête de la pauvre victime frotte le bitume au moment de l'impact. Pas parce qu'on est mentalement instable, mais parce que c'est volontairement exagéré. On a un peu l'impression de regarder Happy Tree Friends In Real Life. Ça faisait d'ailleurs longtemps que je n'avais pas entendu une salle de cinéma rire à plusieurs reprises.

«ROOOOOWR!» L'ours qui a besoin de se faire une poutre.

Et pour que le film soit ridiculement drôle. il faut des acteurs doués. On relèvera l'excellente performance de Margo Martindale (Million Dollar Baby, La Dernière Marche et plus récemment The Watcher sur Netflix). L'actrice de 71 ans joue la garde forestière frustrée professionnellement et sexuellement quia cette phrase incroyable: «Oui, j'ai un flingue, je peux tirer sur des gens si je veux.» Ce qu'elle fera d'ailleurs.

Margo Martindale est hilarante dans le rôle de la ranger ratée.. Lord Miller Productions

«Je ne pensais pas qu'à 70 ans je ferai un film en live-action» Margo Martindale pour Entertainment Weekly

Seul bémol du film: Cocaine Bear ne s'appelle pas Cocaine Bear en français, mais Crazy Bear. Toute allusion à la poudre blanche a disparu alors que c'est tout l'intérêt du film. Probablement pour ne pas inciter les plus jeunes à trouver ça cool. D'ailleurs, le film est interdit aux moins de 16 ans.

Cocaine Bear est un bon divertissement du week-end. Sa durée de 95 minutes est également tout à fait correcte, tout comme le rythme. C'est l'un de ces rares films ridicules, comme Piranha 3D, qui fonctionnent. On s'amuse du début à la fin.

La mère de Dee Dee est à la recherche de sa fille. lord miller productions

Fun fact: je suis allée vérifier ce qui est écrit sur Wikipédia, because I am une journaliste sérieuse, et il est écrit exactement le contraire de ce qui est dit au début du film. Les ours noirs d'Amérique ont tendance à être territoriaux.

Fun fact numéro 2: le véritable ours taxidermé se trouverait dans un mall dans le Kentucky, aux États-Unis.

Cocaine Bear est au cinéma depuis le 15 mars.

