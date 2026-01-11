ciel couvert-1°
Interview

Pourquoi il faut questionner l'origine de l'argent des Moretti

Jacques Moretti, au coeur de l&#039;incendie de Crans-Montana, avait des liens indirects avec les clans en Corse
Les connexions entre Jacques Moretti et les clans corses interrogent.Image: watson

«On aurait dû se poser la question de l’origine de l'argent»

Comme le montre notre enquête sur place, Jacques Moretti a des connexions avec des clans corses. Stéphane Quéré, spécialiste français des organisations criminelles, analyse les relations du propriétaire du bar Le Constellation.
11.01.2026, 00:3311.01.2026, 00:55
Marie Parvex

Après l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, le passé de son propriétaire, Jacques Moretti, soulève de nombreuses questions, notamment sur ses possibles relations avec des clans criminels en Corse où nous nous sommes rendus.

Notre enquête 👇

«Etait-il dans le milieu?» Enquête sur Jacques Moretti en Corse

Stéphane Quéré, enseignant à l’Ecole française des sciences criminelles, spécialiste de la criminalité organisée et des trafics illicites dans le monde, nous donne son éclairage.

Comment faut-il interpréter les relations familiales de Jacques Moretti avec un membre du clan criminel Sisti?
C’est un indice, mais la Corse, c’est un territoire de 350 000 habitants à forte infiltration criminelle. Les gens ne peuvent choisir ni leurs liens familiaux ni leurs voisins. Il y a des Corses très honnêtes qui ont des liens avec des clans par leur famille.

«Ces liens en tant que tels ne suffisent pas à éclairer la situation»
On a suivi la piste du mystérieux patron du Constellation jusqu'en Corse

Que signifie la proximité géographique entre son ancien bar à Bonifacio et l’établissement d’une famille connue comme criminelle?
Bonifacio est un fief économique pour des clans, comme la famille Filippeddu, qui domine largement la ville. Le port de Bonifacio est notamment un territoire économique, et donc criminel, important. Il y existe une pression sur les activités légales, notamment dans le tourisme. Un commerce totalement légal à cet endroit aurait rapidement conduit à des pressions de la part des clans.

Plusieurs journalistes ont été violemment agressés par un groupe de cinq à sept hommes en voulant s'approcher d'un établissement de Jacques Moretti. Est-ce un signe inquiétant?
La pression sur le couple qui exploitait Le Constellation est très forte de la part des autorités, des familles de victimes et des journalistes. On peut donc comprendre ce genre de réaction. Maintenant, on peut s’étonner que des proches soient venus depuis la Corse et on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles ils sont là.

«Crans-Montana aura sans doute besoin d’un bouc émissaire»

A votre avis, ces différents indices justifient-ils de s’inquiéter en Suisse de la provenance des fonds de Jacques Moretti?
L’addition de plusieurs éléments soulèvent des questions légitimes, notamment l'origine corse des exploitants, les liens familiaux qu’on ne choisit pas, un passé judiciaire qui montre des activités de proxénétisme relativement organisées et des activités économiques dans le domaine très sensible des établissements de nuit connu pour être, en Corse, lié à des clans criminels.

«On aurait pu, dû se poser la question des fonds a priori. On peut aussi le faire a posteriori»
La Corse et le blanchiment d'argent
Plusieurs sources en Corse nous ont spontanément rappelé que le célèbre gang de la Brise de Mer a eu besoin de blanchir et placer son argent à la fin des années 1990. La Suisse est concernée par ce phénomène, comme l’ont montré plusieurs affaires. En 2025, les autorités françaises qui enquêtent sur les biens de la Brise de mer écrivent à leurs homologues suisses que des comptes helvètes hébergent «une partie des avoirs criminels de l’organisation». Ce circuit aurait passé par Singapour, la Chine, puis Genève.

Dans l’affaire dite du «Petit Bar», un établissement d’Ajaccio au cœur de l’histoire, et jugée en 2025, les Corses avaient investi dans la très réputée station française de Courchevel pour blanchir leurs fonds, notamment dans la restauration et le monde de la nuit, mais également dans le monde de l’art à Genève.
Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
3
de Team watson
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
de Stefan Bühler, Léonie Hagen, Julian Spörri
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
de Sabine Kuster
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
