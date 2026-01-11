Les connexions entre Jacques Moretti et les clans corses interrogent. Image: watson

«On aurait dû se poser la question de l’origine de l'argent»

Comme le montre notre enquête sur place, Jacques Moretti a des connexions avec des clans corses. Stéphane Quéré, spécialiste français des organisations criminelles, analyse les relations du propriétaire du bar Le Constellation.

Marie Parvex

Après l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, le passé de son propriétaire, Jacques Moretti, soulève de nombreuses questions, notamment sur ses possibles relations avec des clans criminels en Corse où nous nous sommes rendus.

Stéphane Quéré, enseignant à l’Ecole française des sciences criminelles, spécialiste de la criminalité organisée et des trafics illicites dans le monde, nous donne son éclairage.

Comment faut-il interpréter les relations familiales de Jacques Moretti avec un membre du clan criminel Sisti?

C’est un indice, mais la Corse, c’est un territoire de 350 000 habitants à forte infiltration criminelle. Les gens ne peuvent choisir ni leurs liens familiaux ni leurs voisins. Il y a des Corses très honnêtes qui ont des liens avec des clans par leur famille.

«Ces liens en tant que tels ne suffisent pas à éclairer la situation»

Que signifie la proximité géographique entre son ancien bar à Bonifacio et l’établissement d’une famille connue comme criminelle?

Bonifacio est un fief économique pour des clans, comme la famille Filippeddu, qui domine largement la ville. Le port de Bonifacio est notamment un territoire économique, et donc criminel, important. Il y existe une pression sur les activités légales, notamment dans le tourisme. Un commerce totalement légal à cet endroit aurait rapidement conduit à des pressions de la part des clans.

Plusieurs journalistes ont été violemment agressés par un groupe de cinq à sept hommes en voulant s'approcher d'un établissement de Jacques Moretti. Est-ce un signe inquiétant?

La pression sur le couple qui exploitait Le Constellation est très forte de la part des autorités, des familles de victimes et des journalistes. On peut donc comprendre ce genre de réaction. Maintenant, on peut s’étonner que des proches soient venus depuis la Corse et on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles ils sont là.

A votre avis, ces différents indices justifient-ils de s’inquiéter en Suisse de la provenance des fonds de Jacques Moretti?

L’addition de plusieurs éléments soulèvent des questions légitimes, notamment l'origine corse des exploitants, les liens familiaux qu’on ne choisit pas, un passé judiciaire qui montre des activités de proxénétisme relativement organisées et des activités économiques dans le domaine très sensible des établissements de nuit connu pour être, en Corse, lié à des clans criminels.

«On aurait pu, dû se poser la question des fonds a priori. On peut aussi le faire a posteriori»