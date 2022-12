universal

Un film sur un 🐻 camé à la coke va sortir et c'est tiré d'une histoire vraie

Contre toute attente, cette comédie déjantée est tirée d'une histoire vraie. Voici ce qui vous attend.

Universal Pictures a dévoilé ce 1er décembre le trailer de Cocaïne Bear, un film dans lequel la star est un ours défoncé à la coke. Alors que cette drogue dure coupe la faim chez nous autres les humains (et rend con), elle va ouvrir l'appétit de cet animal soudainement assoiffé de sang qui va se mettre à poursuivre des gens dans une forêt.

Ça sent le chef-d'œuvre.

Cet ours sniffeur de poudre blanche a bel et bien existé et a même été surnommé Pablo Eskobear (un clin d'œil au célèbre baron de la drogue Pablo Escobar). En 1985, dans l'Etat de Géorgie aux Etats-Unis, un ours a ingéré une partie d’une cargaison de cocaïne disparue après le crash de l’avion d’un trafiquant de drogue. Malheureusement, il est mort d'overdose.

Dans la bande-annonce de cette comédie loufoque, l'ours, en plus d'être agressif, a l'air très défoncé. Le film réalisé par Elizabeth Banks (Charlie’s Angels) mélange gore et humour, et sa sortie est prévue pour le 24 février 2023.

La bande-annonce:

La vraie histoire

Un article du Washington Post révèle que Pablo Eskobear, après une autopsie, avait entre trois et quatre grammes de cocaïne dans le sang, soit beaucoup moins que le pavé qu'il sniffe dans le film.

La police pense que le chargement de cocaïne a été largué du ciel par un certain Andrew Carter Thornton alors qu'il effectuait un vol en provenance de Colombie, avec l'intention de revenir dans la région plus tard pour récupérer le chargement.

Mais l'ours, apparemment in love with the coco, a trouvé la cargaison avant que le trafiquant revienne la chercher. Le 10 septembre 1985, Andrew Carter Thornton s'est crashé en avion en survolant le Tennessee où il a été retrouvé mort avec son parachute défectueux attaché à son dos et un sac contenant 34 paquets de cocaïne de la taille d'un ballon de foot.

Selon la rubrique nécrologique du Washington Post de l'époque, Thornton était équipé digne d'un espion dans les films: gilet pare-balles, lunettes de vision nocturne, pistolet automatique 9 mm, pistolet de calibre 22, plusieurs munitions, 4 500 dollars en espèces, six pièces de monnaie sud-africaines en or, rations alimentaires et vitamines, boussole, altimètre, papiers d'identité à deux noms et, le plus important, une carte de membre du Miami Jockey Club.

Le Georgia Bureau of Investigation n'a pas été en mesure de déterminer le destinataire du chargement de cocaïne de Thornton, mais on peut supposer que ce n'était pas l'ours.

Il est beau, hein? instagram kyforkyfunmall

Les fans de Pablo Eskobear peuvent lui rendre hommage en se rendant au Fun Mall, un supermarché qui prétend exposer l'original désormais empaillé. Le magasin a récemment posté une photo de l'animal avec un chapeau de Père-Noël sur la tête. Difficile de savoir s'il s'agit du véritable ours cocaïné.

