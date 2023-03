Pour ses 60 ans, Tarantino va réaliser un dernier film

Depuis plusieurs années, le réalisateur annonce qu'il quittera le cinéma après son dixième film. Les premières informations sont désormais connues. Pour le réalisateur légendaire, The Movie Critic pourrait bel et bien être sa dernière œuvre.

Pour la plupart des réalisateurs, avoir 60 ans est loin d'être une fin en soi. Au contraire, beaucoup d'entre eux atteignent les premiers ou les nouveaux sommets de leur créativité avec une maturité tardive. Ce n'est pas le cas de Quentin Tarantino. Il y a déjà plusieurs années, il avait annoncé qu'il arrêterait sa carrière à 60 ans ou qu'il ne ferait que dix films pour le cinéma. Il a tenu parole: Tarantino fête ce 27 mars son 60e anniversaire.

Et pour la première fois, des informations crédibles sur son mystérieux projet final ont filtré. Jusqu'à maintenant, les rumeurs allaient de bon train: une suite de Pulp Fiction? Un troisième volet de Kill Bill? Un film d'horreur? Pendant un temps, il a même été dit qu'il réaliserait un volet de Star Trek. Quentin Tarantino, qui fourmille d'idées, alimentait lui-même régulièrement la machine à rumeurs.

Quel est ce projet mystère?

Désormais, les choses se précisent. Selon The Hollywood Reporter, ce grand projet final devrait s'appeler The Movie Critic. Tarantino aurait déjà terminé d'écrire le scénario. Le film se déroulerait dans le Los Angeles des années 1970, soit une dizaine d'années après Once Upon a Time in Hollywood (2019). Il est possible que Pauline Kael (1919-2001), célèbre critique de cinéma, qui a donné une impulsion décisive au cinéma du Nouvel Hollywood, soit au centre du film et que son action soit aussi célébrée que redoutée.

Ça peut sembler étrange à première vue, surtout pour quelqu'un comme Tarantino qui a connu le succès avec des productions indie comme Reservoir Dogs (1992) ou Pulp Fiction (1994).

A 20 ans, il travaillait dans un vidéoclub (cet endroit où jadis on louait des cassettes et des DVD). Il se nourrissait de tout ce qui se trouvait sur les étagères, des films de kung-fu à la blaxploitation (courant culturel et social propre au cinéma américain des années 1970 qui a revalorisé l'image des Afro-Américains en les présentant dans des rôles de premier plan). La passion encyclopédique de Tarantino est visible dans sa filmographie et dans son livre Cinema Speculation sorti en novembre 2022. On peut être sûr que l'homme à la retraite va encore dire et écrire beaucoup de choses sur le cinéma.

La puissance et l'impuissance du cinéma

Dans ses films, Tarantino n'agit pas seulement comme un archiviste qui souhaite donner une vision du passé aux générations futures. Il puise dans les trésors d'images du passé de la culture pop et mélange ce qu'il y trouve pour en faire de nouvelles histoires. Il en résulte des hommages contemporains qui relient différents genres et préparent des œuvres de niche pour un large public. Tarantino: le grand maître de l'échantillonnage du cinéma.

Avec Inglourious Basterds (2009), il a osé réécrire l'Histoire. Dans ce qui est peut-être son film le plus radical, Tarantino déploie toute la bravoure des films de série B, fait disserter ses personnages sur l'UFA (Universum Film AG) sous Goebbels, avant d'exercer des représailles contre les nazis dans un acte de génie. Shoshanna (Mélanie Laurent), la femme juive dont toute la famille a été assassinée par le SS Hans Landa (Christoph Waltz dans un rôle du siècle), fait exploser son cinéma avec les dirigeants nazis présents.

Christoph Waltz a obtenu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Inglourious Basterds. Image: EPA

Un enfer de flammes fait rage dans la salle, le visage de la vengeance juive menace de l'écran en train de fondre. La puissance et l'impuissance du média sont réunies en une seule scène. Ainsi, Tarantino n'a pas seulement envoyé valser Hitler, mais aussi, symboliquement, tout le cinéma nazi, lisse et moisi. Le réalisateur a poursuivi cette forme d'historiographie alternative dans ses films suivants: Django Unchained et Once Upon a Time in Hollywood. Dans le premier, l'esclave Django se débarrasse de ses chaînes, dans le second, la femme de Roman Polanski, Sharon Tate, n'est pas assassinée par la famille Manson.

Justice pour les opprimés

Qu'il s'agisse de personnages historiques ou de fiction, ça n'a pas d'importance chez Tarantino. Son cinéma leur permet une évasion, une rédemption. On cite souvent la violence excessive comme caractéristique marquante d'un film de Tarantino: l'oreille coupée dans Reservoir Dogs, les combats sanglants au katana dans Kill Bill. Mais on oublie que ses films sont essentiellement des contes de fées (qui se caractérisent également par leur brutalité), dans lesquels les bons sont récompensés. Le boxeur Butch (Bruce Willis) échappe à ses tortionnaires dans Pulp Fiction, Beatrix Kiddo est réunie avec son enfant à la fin de Kill Bill, et l'équipe féminine se charge du conducteur fou dans Boulevard de la mort.

Les opprimés se libèrent, les injustement traités l'emportent. On peut imaginer Quentin Tarantino comme un moraliste progressiste. Il est en tout cas l'un des rares réalisateurs à avoir réussi, avec seulement neuf films, à devenir une marque mondialement connue, comme seul Hitchcock l'a fait. L'année prochaine, au plus tard en 2025, une bande-annonce révèlera probablement pour la dernière fois: «Le dixième film de Quentin Tarantino».

