Vous ne reconnaîtrez jamais ce célèbre acteur en plein tournage

Shia LaBeouf est actuellement en plein tournage sur le nouveau film de Francis Ford Coppola. Il est méconnaissable.

C'est le film le plus attendu des cinéphiles. Il raconte l'histoire d'un architecte qui a des désirs utopiques de reconstruire New York ravagé après une catastrophe. Francis Ford Coppola charbonne sur son Megalopolis et le tourne en ce moment même à Atlanta.

Outre des rumeurs de chaos sur le plateau et l'équipe des effets spéciaux qui aurait quitté le tournage (rumeurs confirmées par l'acteur Adam Driver), le film au budget pharaonique (120 millions de dollars) commence gentiment à se dévoiler à travers quelques photos.

Le tournage en est à sa moitié. Et les réseaux sociaux se sont embrasés au moment où Shia LaBeouf est apparu en talons à plateformes, portant une toge blanche, fardé et coiffé d'une couronne de fleurs dorées. Les photos de l'acteur de 36 ans sont assez géniales.

D'autres clichés ont été diffusés, celles d'un Adam Driver dans un look à l'apparence plus classique. L'acteur américain tient le rôle principal du film de science-fiction autofinancé par Coppola. Un nom prestigieux qui s'ajouter à un casting très fourni. Nous retrouverons Cate Blanchett, Forrest Whitaker, Laurence Fishburne, Jon Voight, Nathalie Emmanuel, Dustin Hoffman, Aubrey Plaza, Jessica Lange ou encore Zendaya.

Le Hollywood Reporter annonçait plutôt dans l'année de gros problèmes sur les plateaux. Mais Francis Ford Coppola himself s'était amusé de ces bruits de couloir. Il n'hésitait pas à mettre en doute l'article du Reporter dans les colonnes de Deadline:

«Ces informations n'indiquent jamais qui sont les sources. En ce qui me concerne, je leur dis 'ha ha, attendez et vous verrez le résultat.' Parce que c'est un film magnifique et surtout parce que le casting est formidable» Francis Ford Coppola

Le réalisateur légendaire laissait entendre, toujours dans le site spécialisé, qu'il ne visait pas les festivals de fin d'année (encore moins Cannes) pour entrer dans la danse aux récompenses - comprenez la chasse aux Oscars. «Nous terminerons le film au printemps 2023, et nous respectons totalement le calendrier de tournage.»

