Disney annonce une pluie de suites de ses films d'animation cultes

Malgré les secousses dont est victime le leader du divertissement, les studios aux grandes oreilles ont annoncé plusieurs suites de films d'animation.

Le big boss Bob Iger a annoncé lors de la conférence Disney des résultats de début d'année les projets qui verront le jour chez Mickey. Outre les deux grosses sorties en live action que sont Indiana Jones 5 et un prochain chapitre de La Planète des singes, plusieurs suites de films d'animation sont désormais dans les tuyaux.

De bonnes nouvelles pour les spectateurs et abonnés, mais le temps est orageux pour le mastodonte du divertissement. Après avoir annoncé une perte (historique) de 2,4 millions d'abonnés sur sa plateforme (qui en compte désormais 161,8 millions) sur ces trois derniers mois, le couperet est tombé: 7000 suppressions de poste.

Des réductions de personnel (et économiques) qui vont amener «de la croissance durable et de la rentabilité pour nos activités de streaming», déclarait le grand patron de Disney. Et ces suites devraient mettre du beurre dans les épinards.

La Reine des neiges 3 arrive

image: AP

Quatre ans après la sortie de La Reine des neiges 2, Bob Iger a annoncé qu'un troisième volet était en préparation. La Reine des neiges, troisième du nom, s'inspirera probablement de la relation d'Anna et Kristoff et de leurs missions communes pour Arendelle. Le premier film de la franchise avait rapporté 1,284 milliard de dollars dans le monde, alors que le deuxième avait fait mieux et amassé 1,453 milliard de dollars.

Bien évidemment, aucune date de sortie n'a encore été communiquée. Il faudra vous armer de patience puisque le projet pourrait prendre un certain temps avant d'atterrir sur vos écrans. Il aura fallu quatre ans pour que La Reine des neiges 2 sorte en salles après l'annonce de sa réalisation.

Toy Story 5 , c'est parti!

image: AP/Disney Pixar

Surprise! Un nouveau volet des aventures des jouets bavards a été annoncé. C'est le cinquième volet de la franchise. Sorti en 1995, Toy Story a été le tout premier film d’animation en images de synthèse, une véritable révolution technique qui a lancé une nouvelle ère Pixar.

Les quatre films Toy Story existants à ce jour ont rapporté au total plus de 3 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes franchises de dessins animés de Disney.

Là encore, Disney n'a pas encore communiqué de date de sortie. Bob Iger a fait savoir qu'il pourrait bientôt en dire plus sur les films d'animation annoncés.

Zootopie aura sa suite

Le troisième film d'animation annoncé est la suite de Zootopie, sorti en 2016, qui confirme l'accent mis sur des licences qui ont fait pleuvoir des billets verts dans les tiroirs-caisses des studios Disney.

image: Walt Disney

«Je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui que nos studios d'animation ont mis en chantier des suites à certaines de nos franchises les plus populaires: 'Toy Story', 'La Reine des neiges' et 'Zootopie'. Nous en dirons bientôt plus sur ces productions. Mais c'est un excellent exemple de la façon dont nous voulons mettre en valeur nos marques et franchises uniques.» Bob Iger lors de la conférence

Petit bonus: Constantine 2 n'est finalement pas annulé

On se permet un petit pas de côté, cap vers le rival de Disney. Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la suite de Constantine aurait été annulée, après que James Gunn a présenté ses plans pour l'avenir du studio DC. Le nouvel homme fort des studios DC n'aurait pas mentionné l'adaptation de la bande dessinée de John Constantine, campé par Keanu Reeves et tiré des comics Hellblazer de DC.

image: Warner Bros.

Warner Bros. se veut même rassurant sur Constantine 2, la suite du film de 2005 avec Keanu Reeves en tête d'affiche. Le média Entertainment Weekly a voulu en avoir le coeur net et a contacté la firme: un porte-parole a confirmé que Constantine 2 était bel et bien dans les tuyaux. Outre ces informations réjouissantes, le film n'a pas entamé son tournage et n'a aucune date de sortie, pour le moment.