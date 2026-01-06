ciel couvert-5°
L'identité du futur James Bond aurait fuité: Callum Turner

Le nouveau James Bond a-t-il commis une gaffe ? Cet acteur méconnu serait pressenti pour le rôle convoité
Le smoking lui va à merveille: Callum Turner au Festival du film de Venise à la fin de l'été 2025.Image: Ettore Ferrari/EPA

«Il l'ébruite partout»: L'identité du prochain James Bond aurait fuité

Les rumeurs se confirment: Callum Turner pourrait bientôt incarner l'agent 007 à l'écran. Deux avantages majeurs jouent en faveur du Britannique – et l'un d'eux est lié à sa célèbre fiancée.
06.01.2026, 19:0806.01.2026, 19:08
Thomas Studer / ch media

En principe, un agent secret travaille dans l'ombre. Pourtant, le plus grand secret concernant le plus célèbre des agents semble avoir été dévoilé prématurément. Selon un article du tabloïd britannique The Mail on Sunday, l'identité de celui qui pilotera désormais des voitures de sport et commandera des martinis au shaker au service de Sa Majesté est désormais connue.

Voici le James Bond le plus séduisant

Il s'agit de l'acteur londonien Callum Turner, qui aurait confié à ses amis avoir décroché le rôle tant convoité. «Il l'ébruite dans toute la ville», cite le journal, s'appuyant sur une source proche de l'acteur.

«Callum est le nouveau Bond, c'est confirmé. Tout le monde dans son entourage en parle. C'est le secret le moins bien gardé qui soit»

Amazon ne veut pas d'un Bond issu de la diversité

La question de savoir qui sera le nouveau Bond a fait, et fait encore, l'objet de nombreuses spéculations. Depuis que Daniel Craig a distribué ses derniers coups de poing sous le matricule 007 dans No Time To Die (2021), le dernier film de la franchise à ce jour, les fans n'ont cessé de réclamer une modernisation du personnage.

Il n'est pas impératif que Bond soit toujours incarné par un Britannique blanc, affirmait-on. Il serait tout à fait envisageable de choisir un acteur d'une autre nationalité, d'une autre couleur de peau — ou même une actrice.

Immense coup de théâtre pour James Bond

Amazon, qui a racheté la franchise Bond il y a environ un an, ne se soucie toutefois guère de telles exigences. Une note interne, diffusée par l'entreprise au printemps dernier, informait qu'il n'était prévu de modifier ni le sexe ni la nationalité de l'agent dans les films à venir.

Cela pourrait avoir tout autant trait à des considérations financières qu'à des motifs idéologiques. Car, au-delà du fait qu'une femme queer dans le rôle de Bond ne cadrerait guère avec la vision du monde du patron d'Amazon Jeff Bezos — vision forgée par l'ère Trump — de telles expérimentations représenteraient un risque considérable pour les recettes du box-office.

Turner a déjà incarné des sportifs et des soldats

La liste des principaux candidats s'est avérée tout aussi uniforme: des Britanniques aux traits réguliers, plutôt musclés, âgés de 30 à 45 ans. Henry Cavill (Superman) a longtemps fait figure de favori, avant que le nom d'Aaron Taylor-Johnson (Anna Karenina) ne circule. Récemment, le nom de Jacob Elordi (Frankestein) a également été évoqué.

Le nouveau «Frankenstein» manque cruellement d'âme

Depuis quelques semaines cependant, Callum Turner caracole en tête des cotes de paris, ce qui semble désormais se confirmer par les révélations sur ses propres indiscrétions. L’acteur de bientôt 36 ans s'est fait connaître grâce à un second rôle dans la préquelle d’Harry Potter, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018). Par la suite, il a incarné des sportifs et des soldats aguerris dans des films et séries d’envergure moyenne tels que The Boys in the Boat ou Masters of the Air (2024).

Turner dans le rôle du major John «Bucky» Egan dans la série Apple TV Masters of the Air
Turner dans le rôle du major John «Bucky» Egan dans la série Apple TV Masters of the Air.

Une petite amie chanteuse. et un autre avantage

Son rôle le plus en vue jusqu'à présent, Turner l'occupe toutefois dans la vraie vie: il est fiancé à la célèbre chanteuse pop britannique Dua Lipa. Un atout qui plaide pas seulement en sa faveur pour incarner Bond parce que Dua Lipa livrerait, selon toute vraisemblance, une chanson de générique de bon goût pour le prochain film.

La célèbre chanteuse Dua Lipa et son fiancé, Callum Turner. Oui, pour l'instant, elle est plus connue que lui.
La célèbre chanteuse Dua Lipa et son fiancé, Callum Turner. Oui, pour l'instant, elle est plus connue que lui.Image : Evan Agostini/AP

Surtout, Turner remplit, grâce à sa notoriété encore toute relative, la condition sans doute la plus importante pour incarner 007: contrairement à d'autres acteurs pressentis, il n'est pas plus grand que le rôle — au contraire, c'est le rôle qui est plus grand que lui.

Grande nouvelle pour Dua Lipa

Cela a permis à Denis Villeneuve, déjà officiellement confirmé comme réalisateur du prochain film de la franchise, de façonner en Turner un nouveau James Bond qui lui soit propre. Car la question la plus intéressante concernant ce nouveau Bond ne sera pas de savoir sur quelles plages de rêve il abattra ses adversaires. Mais plutôt de savoir comment Amazon et Villeneuve vont imaginer un héros masculin des années 2020.

