Et voici le nouveau chouchou pour incarner James Bond

Selon les bookmakers britanniques, un nouvel acteur est pressenti pour jouer le prochain James Bond.

Plus de «Divertissement»

Un article de

C'est clair depuis 2019: Daniel Craig n'apparaîtrait plus en tant que James Bond à l'écran après No Time to Die. Le Britannique a offert ses bons et loyaux services à l'Angleterre pendant une quinzaine d'années. L'agent secret de 55 ans a officiellement renoncé à son rôle légendaire et a été vu pour la dernière fois au cinéma sous le nom de 007 en 2021. Depuis quatre ans, plusieurs rumeurs courent concernant son successeur: alors, qui sera l'espion aux services de Sa Majesté?

L'un des premiers noms mentionnés était Idris Elba. Pendant longtemps, la star hollywoodienne a été considérée comme favori pour le rôle tant convoité et le candidat était le préféré des fans. Mais il a récemment calmé tout le monde: «C'est un compliment et un honneur, mais il n'y a rien de vrai là-dedans», a-t-il déclaré au Guardian.

James Norton est pressenti par les bookmakers

Henry Cavill, connu pour son rôle dans The Witcher et en tant que Superman dans l'univers DC, ainsi que la star de Bullet Train Aaron Taylor-Johnson sont les favoris des bookmakers. Mais désormais, un autre Britannique s'est assuré la première place: James Norton. C'est pratique, il a déjà le prénom.

James Norton au festival du film à Venise en 2020. Image: AP Invision

Selon le média britannique The Mirror, tout chez le fournisseur de paris anglais Coral suggère actuellement qu'il pourrait assumer le rôle convoité. «Nous avons vu une forte vague de soutien pour James Norton dans nos paris et en tant que tel, il est le nouveau favori pour remplacer Daniel Craig en tant que 007», a déclaré un porte-parole de la société.

James Norton est surtout connu pour ses rôles dans des séries télévisées britanniques telles que Happy Valley - In a Small Town et Grantchester, mais a également joué dans des films hollywoodiens tels que Rush - Everything for Victory ou Little Women.

Qui sera le nouveau Bond?

En plus de lui, de Henry Cavill et d'Aaron Taylor-Johnson, les créateurs de la saga 007 seraient également intéressés par des acteurs tels que la star de Bridgerton Regé-Jean Page et Tom Hardy. Selon les bookmakers, cependant, ils sont actuellement mis de côté.

Il faudra encore être un peu patient pour découvrir quel est le prochain acteur qui incarnera James Bond. La productrice Barbara Broccoli a révélé à LADBible en février que le casting n'a même pas encore commencé. Le scénario n'existe pas encore non plus. En gros, rien n'est fait, donc on se calme.

Qui aimeriez-vous voir pour incarner le prochain James Bond? James Norton Aaron Taylor-Johnson Henry Cavill

Voici des photos de tous les prétendants:

1 / 15 Qui sera le prochain James Bond? source: keystone / urs flueeler

En attendant le prochain 007, vous devez absolument voir cette série: