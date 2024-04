Le trailer du Joker 2 est là, yuhuuuu! GC Images

Le trailer du «Joker 2» enfin dévoilé: frissons garantis

La bande-annonce de l'un des films les plus attendus de l'année, Joker: Folie à deux, a été dévoilé mardi dans la nuit. La complicité du duo composé de Joaquin Phoenix et Lady Gaga transperce l'écran, et promet déjà de belles étincelles.

Le voici enfin! Le trailer du Joker 2, annoncé pour ce mardi 9 avril dans la nuit, était attendu de pied ferme par les cinéphiles du monde entier.

Il faut dire que les fans du plus déjanté des méchants du petit et du grand écran ont déjà eu de quoi se lécher les babines. Voici quelques jours, le réalisateur Todd Phillips avait posté sur les réseaux la première affiche officielle de ce second chapitre. Le cliché nous emportait en une seule pose dans la valse d'une folie complice et meurtrière, menée tout en éclats de rire par Joaquin Phoenix et Lady Gaga.

L'affiche en question:

Ce mardi, vers 17 heures (heure suisse), Todd Phillips a d'abord dévoilé un premier teaser. La mini-séquence fait froid dans le dos: notre pauvre joker, se tenant seul sous la pluie, dans une lumière verdâtre, est pris d'une crise à mi-chemin entre le rire démoniaque et les larmes.

Un internaute a bien résumé notre sentiment en découvrant ce court extrait:

Le Joker 2, teaser: Vidéo: instagram

Quant au trailer complet, il a fallu patienter jusqu'à 3h30 (heure suisse) pour le visionner (le Joker, ça se mérite). Bilan: ça valait la peine d'attendre, même si on a les yeux collés. Avec peu de paroles, et des images qui déroulent lentement, l'extrait, baigné dans une atmosphère sombre et intrigante, suffit pour nous filer la chair de poule.

Joker 2, le trailer officiel: Vidéo: twitter

Le choix du titre, Folie à deux, n'est pas anodin, puisqu'il renvoie à un «terme médical pour désigner un trouble psychiatrique similaire chez deux personnes», nous rappelle le site Peaches. «Deux ou plusieurs personnes construisent leur vie ou une partie de leur vie ensemble autour d'un délire commun», complète la source la plus sûre au monde (selon TikTok et ma voisine), Wikipédia. La trame va donc certainement s'articuler autour de la construction de la relation aussi passionnée que psychotique entre Arthur Fleck (le Joker) et Harley Quinn.

A savoir

Le long-métrage adopte un style bien singulier, puisqu'il prend le parti de la comédie musicale. Un choix judicieux, compte tenu de la participation d'une musicienne de la trempe de Gaga, et du fait que Todd était lui-même dans l'équipe de production du film A Star is Born.

En ce qui concerne la chanteuse de 38 ans, on avait déjà pu l'apercevoir dans la peau de Harley Quinn, dans une série d'images aussi ténébreuses que sculpturales.

Après avoir brillé dans le rôle de la sulfureuse Patrizia Reggiani dans House of Gucci, Lady Gaga aura la délicate tâche de se glisser dans l'uniforme de l'iconique blonde, campée par Margot Robbie dans le très moyen Suicide Squad.

Harley Quinn, interprétée par Margot Robbie.

Pour rappel, l'actrice australienne, qui incarne le visage de la psychiatre-de-la-prison-d'Arkham-devenue-bad-girl depuis plusieurs années, s'est dit très heureuse de passer le flambeau. Dans une interview accordée à MTV, elle avait notamment déclaré au sujet de Lady Gaga:

«(...) je suis ravie d'avoir pu établir des fondations suffisamment solides, pour que Harley soit devenue un personnage que d'autres peuvent désormais incarner à leur manière. Et je suis persuadée qu'elle va faire un truc incroyable avec ce rôle.» Margot Robbie, bad girl fair-play, extrait d'interview.

Quoi qu'il en soit, on se réjouit de voir comment la nouvelle venue va s'approprier le personnage. Si Margot Robbie a instillé un petit côté décalé avec un effet tragico-comique dans son interprétation, Lady Gaga devrait nous en faire découvrir une version plus intériorisée et dramatique.

Le film Joker: Folie à deux sortira au cinéma le 2 octobre 2024.